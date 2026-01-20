Створивши свій бренд у 1959 році, Валентіно назавжди змінив уявлення про високу моду. Він одягав світову еліту та перетворював їхню появу на світських заходах на історичні події. Навіть після виходу маестро на пенсію у 2008 році, Valentino залишається еталоном елегантності, зберігаючи відданість традиціям розкоші та романтизму. Щоб вшанувати пам'ять великого дизайнера, 24 Канал з посиланням на Page Six детальніше розповість про культові образи Valentino, які назавжди увійшли в історію моди.

Культові образи дизайнера Valentino

Елізабет Тейлор та прем'єра "Спартака"

Цей образ став фундаментом для дружби довжиною в життя між актрисою та дизайнером. Для прем'єри історичного фільму "Спартак" у Римі Тейлор обрала вишукану сукню з кутюрної колекції. Це було втілення раннього стилю Валентіно – білосніжний ансамбль зі складним архітектурним ліфом, що підкреслював талію, та спідницею, яка нагадувала бутон квітки. Образ був настільки вдалим, що Тейлор потім неодноразово з'являлася у вбранні Valentino на публіці, зробивши молодому дизайнерові найкращу рекламу у світі.

Жаклін Кеннеді на Met Gala 1979

Колишня перша леді США обрала чорну сукню без бретелей з колекції від кутюр. Головною особливістю вбрання стала багатоярусна спідниця з воланами, яка створювала динамічний силует, та відповідна накидка-шаль, що додавала образу драматизму. Це був ідеальний баланс між стриманою елегантністю та святковою розкішшю, яку так цінував Гаравані.

Софі Лорен та її почесний Оскар

У 1991 році, коли італійська діва отримувала свій почесний Оскар, вона довірилася своєму давньому другу Валентіно. Софі обрала розкішну чорну сукню, що стала втіленням драматичного гламуру.

Її вбрання мало глибоке декольте та оздоблення з леліток та бісеру, що мерехтіли у світлі софітів. Цей вишуканий образ завершувала фірмова деталь – широка шаль, яку Лорен майстерно обігрувала перед камерами.

Елегантна сукня принцеси Діани

Леді Ді вміла носити речі так, щоб вони виглядали королівськими, але водночас сучасними. У 1992 році на одному із заходів вона з'явилася в елегантній сукні Valentino, яка відійшла від її звичних пишних силуетів. Це було оксамитове вбрання довжиною до коліна глибокого темного відтінку, прикрашене делікатним білим мереживом на ліфі та рукавах. Стриманий крій і благородна тканина ідеально підкреслили статус принцеси, зробивши цей вихід одним з найвитонченіших у її гардеробі.

Шерон Стоун у Каннах

Поява Шерон Стоун на Каннському кінофестивалі 1995 року стала справжнім тріумфом моди. Тоді акторка сяяла у неймовірній сукні кольору шампань, розшитій тисячами кристалів та бісеру. Особливістю цього вбрання є його унікальний крій. Це була сукня-трансформер з важкою, розкішною спідницею, яка відкривалася спереду, демонструючи ноги зірки.

Образ Шерон Стоун від Valentino / Фото Getty Images

Весільна сукня Дженніфер Лопес

Для свого весілля з Крісом Джаддом у 2001 році Джей Ло обрала особливу сукню від Valentino. Вбрання було пошито з найтоншого мережива кольору слонової кістки. До того ж сукня мало глибоке декольте, напівпрозорі рукави три чверті та пишну спідницю, що переходила у довгий шлейф.

Кейт Бланшет на Оскарі – 2005

Коли Кейт Бланшет отримувала свій перший "Оскар" за роль в "Авіаторі", вона виглядала так, ніби зійшла з полотен старих майстрів. Актриса обрала сукню Valentino жовтого кольору на одне плече. Контрастним акцентом став пояс бордового кольору, закріплений масивною кришталевою брошкою. Цей експеримент виявився настільки вдалим, що сукня регулярно потрапляє до рейтингів найкращих вбрань в історії кінопремії.

Кейт Бланшет в образі від Valentino на Оскарі – 2025 / Фото Getty Images

Енн Гетевей і Valentino Red

Валентіно Гаравані особисто супроводжував свою музу Енн Гетевей на червоній доріжці "Оскара" 2011 року. Акторка мала бездоганний вигляд у сукні архівного крою з колекції 2002 року. Це червоне вбрання без бретелей мало складне драпірування на стегнах, що переходило у розкішний шлейф, оздоблений об'ємними тканинними трояндами.

Весільний кутюр Ніколи Пельц

Весілля Ніколи Пельц та Брукліна Бекхема стало однією з найгучніших подій, і центральне місце в ньому посіла сукня Valentino Haute Couture. П'єрпаоло Піччолі створив для нареченої лаконічний, але величний образ. Так, Нікола постала у сукні з відкритою спиною. Головним акцентом вбрання став неймовірно довгий шлейф та мереживна фата, що тягнулася за нареченою, а також вишукані мереживні рукавички.

Розі Хантінгтон-Вайтлі та нова ера

Модель Розі Хантінгтон-Вайтлі стала уособленням сучасної жінки Valentino – сильної, впевненої та спокусливої. Одним із найбільш впізнаваних образів зірки став її вихід у вбранні, яке майстерно балансувало на межі відвертості та високого мистецтва. Вирізи, що відкривають тіло, та бездоганна посадка підкреслили, що дім Valentino навіть без свого засновника продовжує задавати тренди світової моди.

Що відомо про Валентіно Гаравані?