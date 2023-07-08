Найтепліше свято в році: картинки-привітання з Днем сім'ї

Всесвітній день сім'ї святкують 15 травня,. Втім, Україна має ще власне неофіційне свято, яке відзначають 8 липня.

День сім'ї – це ще одна можливість вшанувати своїх близьких та рідних людей, провести з ними час та проявити свою любов, повагу та підтримку. Для них – це дуже важливо. 24 Канал зібрав найтепліші та найщиріші привітання з Днем сім'ї в картинках.

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Привітання з Днем сім'ї в Україні



З Днем сім'ї 2023 / Фото "Телеграф"



З Днем сім'ї 2023 / Фото Радіо "Максимум"



З Днем сім'ї 2023 / Фото з ютубу



З Днем сім'ї / Фото з ютубу



З Днем сім'ї / Фото Kalush.city



З Днем сім'ї / Фото "Телеграф"



З Днем сім'ї / Фото Joy Pup



З Днем сім'ї / Фото Ternopil.city