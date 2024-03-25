День СБУ 2024: гарні картинки-привітання з професійним святом
25 березня щорічно відзначається День Служби Безпеки України. З 1992 року мужні чоловіки та жінки України стоять на варті нашого спокою, а після початку повномасштабного вторгнення це свято набуло нового значення, бо працівники СБУ роблять усе можливе, щоб ми мали змогу продовжувати жити далі.
Якщо ви маєте знайомого, який працює в Службі Безпеки, то привітайте його з професійним святом. Не забудьте побажати ще більшої сміливості, мужності, цілеспрямованості, кар'єрного зросту і найголовнішого – жаги до перемоги у цій кривавій війні. 24 канал пропонує добірку промовистих картинок-привітань та коротку історію свята.
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Що відомо про День СБУ
День Служби Безпеки України – професійне свято України.
Саме 25 березня у 1992 році Верховна Рада прийняла закон "Про Службу Безпеки України".
У 2001 році свято було офіційно встановлено за Указом Президента України Леоніда Кучми "…ураховуючи заслуги Служби Безпеки України у справі захисту державного суверенітету України".
Картинки-привітання з Днем СБУ
Привітання з Днем СБУ 2024 / Фото "Новий канал"
Картинка-привітання з Днем СБУ / Фото "Новий канал"
День СБУ 2024 – привітання / Фото "Новий канал"
Картинки-привітання на День СБУ 2024 / Фото "ТСН"
Вітання з Днем Служби Безпеки України / Фото з відкритих джерел
Картинки-привітання до Дня СБУ / Фото "ТСН"
Щирі вітання до Дня Служби Безпеки України / Фото "Апостроф"