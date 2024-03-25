Якщо ви маєте знайомого, який працює в Службі Безпеки, то привітайте його з професійним святом. Не забудьте побажати ще більшої сміливості, мужності, цілеспрямованості, кар'єрного зросту і найголовнішого – жаги до перемоги у цій кривавій війні. 24 канал пропонує добірку промовистих картинок-привітань та коротку історію свята.

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Що відомо про День СБУ

День Служби Безпеки України – професійне свято України.

Саме 25 березня у 1992 році Верховна Рада прийняла закон "Про Службу Безпеки України".

У 2001 році свято було офіційно встановлено за Указом Президента України Леоніда Кучми "…ураховуючи заслуги Служби Безпеки України у справі захисту державного суверенітету України".

Картинки-привітання з Днем СБУ



Привітання з Днем СБУ 2024 / Фото "Новий канал"



Картинка-привітання з Днем СБУ / Фото "Новий канал"



День СБУ 2024 – привітання / Фото "Новий канал"



Картинки-привітання на День СБУ 2024 / Фото "ТСН"



Вітання з Днем Служби Безпеки України / Фото з відкритих джерел



День СБУ 2024 / Фото "ТСН"



Картинки-привітання до Дня СБУ / Фото "ТСН"