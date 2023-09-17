З Днем рятівника України: привітання у картинках для благородних фахівців

День рятівника святкують в Україні щорічно 17 вересня. Його відзначають працівники аварійно-рятувальних служб, сапери, водолази, пожежники і ліквідатори аварій.

На офіційному рівні свято встановив третій президент України Віктор Ющенко 12 вересня 2008 року. Так, він підтримав ініціативу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Таким чином, усі працівники аварійно-рятувальних служб отримали професійне свято. Привітаймо їх картинками з цим днем, зібраними 24 Каналом.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, професія рятувальника набула особливого значення. Тому що фахівці аварійно-рятувальних служб України кожного дня ризикують власним життям, рятуючи інших. Саме наші рятувальники витягують людей з-під завалів від ударів російської авіації, припиняють пожежі, шукають зниклих. Нерідко такі фахівці гинуть під час виконання своїх службових обов'язків. Тому недарма професію рятувальника вважають однією з найбільш небезпечних не лише в Україні, а й світі.

Картинки-привітання з Днем рятівника



З Днем рятівника / Фото МСР



З Днем рятівника / Фото Joy Pup



День рятівника 2023 / Фото Vitannya.in.ua



З Днем рятівника / Фото Dn.gow.ua



З Днем рятівника / Фото ВСТГ



З Днем рятівника 2023 / Фото НТГ



З Днем рятівника 2023 / Фото БМР



День рятівника 2023 / Фото Inforoom.com.ua



День рятівника 2023 / Фото Joy Pup



З Днем рятівника 2023 / Фото Vitannya.in.ua