Цей день об'єднує креативних людей, які працюють у сферах реклами, маркетингу, PR, дизайну та медіа. Що цікаво, це свято започаткували в Україні у 1994 році, щоб вшанувати роботи тих, хто формує імідж компаній. У цей день заведено вітати фахівців та відвідувати різноманітні семінари, конференції та креативні заходи, присвячені рекламі, пише 24 Канал.

Не пропустіть Календар свят на жовтень 2025: чи будуть додаткові вихідні в українців

Наша редакція підготувала гарні привітання з Днем рекламіста у картинках, прозі, віршах. Надішліть їх усім, хто працює у цій сфері.

День працівників реклами 2025: як привітати у картинках, прозі, віршах?

Сьогоднішній день – це свято твоїх досягнень та творчої роботи, тож щиро вітаю тебе з Днем працівників реклами! Бажаю незабутніх ідей та проєктів, що завжди залишають приємні спогади. Нехай твоя рекламна магія завжди діє!

***

З нагоди Дня працівників реклами, хочу подякувати за твій внесок у розвиток рекламної індустрії. Нехай твоя креативність сягає професійної висоти! Бажаю тобі завжди знаходити найкращі шляхи просування реклами та підвищення свідомості брендів.

Привітання з Днем рекламіста 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Рекламні працівники, прийміть привітання!

Бажання ваші нехай збудуться всі зараз.

У справах бажаємо вам величезного везіння,

Була зарплата, щоб вищий клас.

Нехай вдома чекають радість з любов'ю,

Турбота, ніжність, ласка і затишок.

Звичайно ж, бажаємо вам величезного здоров'я.

І кожного дня – веселих усмішок.

***

У День працівників реклами,

Вітаємо вас, друзі,

Важко висловити все словами,

А без слів ніяк не можна.

Бажаємо, щоб удача,

За собою повела,

Навіть складні завдання,

Розв'язати вам допомогла!

Щоб клієнтів було багато,

І замовлення йшли рікою,

Настрою, щоб гуморного,

Щоб кликав вас він за собою!

Привітання з Днем рекламіста 2025 / Колаж LifeStyle24

***

У День працівників реклами хочу побажати тобі ще більше креативних ідей, натхнення та море успішних проєктів. Твоя здатність бачити можливості, незалежно від складності завдання, робить тебе справжнім чарівником реклами. Зі святом, і нехай кожен день приносить нові можливості для втілення твоїх ідей!

***

З Днем працівників реклами! Нехай все, що б не потрапило до тебе в руки, під приціл твоєї думки й фантазії, буде успішно розрекламоване, а згодом швидко поширене в масах народу. Бажаю креативу і високих творчих польотів, а також сили, ентузіазму, достатку й удачі.

Привітання з Днем рекламіста 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем працівників реклами! Ваша робота допомагає споживачам орієнтуватися у величезному океані товарів і послуг. Бажаю творчого натхнення, свіжих ідей і нестримного польоту фантазії!

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.