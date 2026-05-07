Коли саме в Україні відзначають це свято і чому не 7 травня

Коли в Україні святкують День радіо?

Історія цього свята в Україні офіційно розпочалася у 1994 році. Тоді державна телерадіокомпанія виступила з ініціативою встановити власну дату, яка була б історично обґрунтованою саме для нашої країни. У зв'язку з цим, тодішній президент Леонід Кучма підписав відповідний Указ, обравши 16 листопада.

Саме у цей день, у 1924 році, о 19:00 у Харкові, який на той момент був столицею України, в ефір вийшла перша вітчизняна радіопередача. Першими словами, які почули українці з гучномовців, було легендарне: "Алло, алло, алло! Говорить Харків!". Трансляція велася через малопотужний передавач, але це стало справжнім проривом. Згодом мережа розрослася, і вже у 1925 році з'явилося радіо в Києві, а за кілька років запрацювала ціла радіомережа.

День радіо в Україні / Фото Magnific

Чому не треба святкувати День радіо 7 травня?

Дата 7 травня була офіційно встановлена у СРСР у 1945 році, під час святкування так званого "50-річчя винаходу радіо" фізиком Олександром Поповим. Протягом десятиліть радянська пропаганда використовувала цей день, щоб закріпити міф про абсолютну першість Попова у винайденні радіозв'язку, ігноруючи досягнення світових вчених. Для сучасної України ця дата є символом "русского міра" та колоніального минулого, оскільки вона прив'язана виключно до російської історії науки та імперських наративів.

Сьогодні українці мають власних героїв ефіру. Святкуючи День працівників радіо в листопаді, громадяни вшановують не ідеологічні міфи сусідньої держави, а реальну працю українських фахівців, які створювали телебачення та радіо з нуля.

До речі, у 2024 році Українське Радіо відсвяткувало свій грандіозний 100-річний ювілей. Він нагадав, що Україна є одним з найстаріших мовників Європи, який має власну багату історію.