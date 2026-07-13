Саме тому українці зустрічають День Іллі 20 липня. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

День пророка Іллі за новим календарем

Святий Ілля – один із пророків Старого Завіту, який жив у IX столітті до нашої ери. Він усе життя присвятив захисту віри в єдиного Бога та боровся проти ідолів.

Тодішній ізраїльський цар Ахав разом з дружиною зрадили свою віру і почали змушувати народ поклонятися язичницькому богу Ваалу. Ілля прийшов до палацу і відкрито заявив правителю, що за такі гріхи країну чекає покарання – страшна посуха. Зрештою, так і сталося, адже протягом трьох років не було дощу, через що почався голод. У цей час пророк ховався в пустелі, де птахи приносили йому їжу, а згодом жив у бідної відданої вдови, в якої завдяки його молитвам ніколи не закінчувалися борошно та олія. Також Ілля творив дива й повернув до життя померлого сина цієї жінки.

Щоб остаточно відкрити людям очі, Ілля влаштував змагання з сотнями язичницьких жерців на горі Кармель. Він запропонував перевірити, чий бог справжній, і запалити багаття для жертви без сірників чи факелів – лише молитвою. Жерці Ваала кричали весь день, але нічого не відбулося. Коли ж вийшов Ілля, він наказав ще й залити свої дрова водою. Пророк помолився, і з неба миттєво зійшов вогонь, який повністю спалив усе. Побачивши це диво, люди прогнали брехливих жерців, а на землю пішов довгоочікуваний дощ.

Земний шлях пророка завершився доволі незвично. Відомо, що пророка забрали на небо живим у вогняній колісниці. Саме через цей яскравий біблійний сюжет українці здавна вважали Іллю господарем грому та блискавок.

Коли День пророка Іллі 2026 / Фото Pinterest

На свято віряни традиційно відвідують святкові літургії, моляться за мир та гарний урожай, а також приносять до храмів для освячення свіжоспечений хліб із нового зерна.

Крім того, церковна реформа зумовила перенесення іменин для всіх чоловіків, які мають ім'я Ілля. Тож тепер вони приймають привітання з днем ангела наприкінці другого літнього місяця.

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