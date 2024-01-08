8 січня – яке сьогодні свято: чому не можна виходити з дому після заходу сонця

8 січня у християнському світі вважається Днем пам'яті преподобного Георгія Хозевіта. Цей день супроводжується певними прикметами та заборонами.

Наші предки вірили, що дотримання певних обмежень у дні святих, допоможе відвернути від себе лихо. До того ж у давні часи існувало чимало цікавих прикмет. 24 знає більше.

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Святий Георгій Хозевіт родом з острова Кіпр. Коли його батьки померли, він вирішив перебратися до Палестини. Там чоловік відвідував релігійні місця та поклонявся їм. У цій країні він став членом монастирської Хозевітської громади. Вона була розташована між Йорданом і Єрусалимом. Згодом чоловік очолив цей монастир.

Преподобний Георгій слугував для інших прикладом у дотриманні посту та інших релігійних заборон. Його не стало у сьомому столітті.

Іменини 8 січня відзначають Антон, Віктор, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Єгор, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль, Юліан, Василиса, Домініка.

Прикмети на 8 січня

Якщо ви помітили у цей день вітер з півдня – це означає, що влітку будуть грози .

. Зоряне небо та яскравий місяць 8 січня свідчить про морози найближчим часом.

Помітили собаку , який загортається в клубок – буде холодно.

, який загортається в клубок – буде холодно. Пітніють вікна у помешканні – чекайте відлигу.

Що не можна робити

Заборонено пити багато алкоголю, а також переїдати.

Наші предки вірили, що після заходу сонця на вулицю краще не виходити .

. Не радять цього дня йти до лісу , в гори чи на річку. Бо важалося, що природа 8 січня є непередбачуваною.

, в гори чи на річку. Бо важалося, що природа 8 січня є непередбачуваною. Сьогодні не рекомендується цілий день лінуватися. Треба щось зробити корисне.

День в Україні та світі

8 січня у світі відзначають День обертання Землі. Його запровадили на честь відкриття одного наукового факту. Йдеться про те, що фізик Жан Фуко в 1851 встановив, що Земля обертається навколо Сонця. Прикладом став великий маятник, який фізик закріпив на куполі Пантеону в Парижі. До нього причепили дріт зі сталі, завдяки якому маятник міг рухатися в будь-який бік.

У давнину сьогодні святкували День повитух. У ті часи жінки народжували немовлят вдома. Тоді у цьому брали участь повитухи, а зараз це професія акушерів. Стати повитухою було складно у ті часи. Такі жінки повинні були мати власних дітей та хорошу репутацію. Вони допомагали народжувати в кожному місті та селі.