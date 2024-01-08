Наши предки верили, что соблюдение определенных ограничений в дни святых поможет отпугнуть от себя беду. К тому же в древности существовало немало интересных примет. 24 знает больше.

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Святой Георгий Хозевит родом с острова Кипр. Когда его родители умерли, он решил перебраться в Палестину. Там мужчина посещал религиозные места и поклонялся им. В этой стране он стал членом монастырской Хозевитской общины. Она была расположена между Иорданом и Иерусалимом. Впоследствии мужчина возглавил этот монастырь.

Преподобный Георгий послужил примером другим в соблюдении поста и других религиозных запретов. Его не стало в седьмом веке.

Именины 8 января отмечают Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса, Доминика.

Приметы на 8 января

Если вы заметили в этот день ветер с юга – это значит, что летом будут грозы .

. Звездное небо и яркий месяц 8 января свидетельствуют о морозах в ближайшее время.

Заметили собаку , который заворачивается в клубок – будет холодно.

, который заворачивается в клубок – будет холодно. Потеют окна в квартире – ждите оттепели.

Что нельзя делать

Запрещено пить много алкоголя, а также переедать.

Наши предки верили, что после заката на улицу лучше не выходить .

. Не советуют в этот день идти в лес , в горы или на реку. Ибо считалось, что природа 8 января непредсказуема.

, в горы или на реку. Ибо считалось, что природа 8 января непредсказуема. Сегодня не рекомендуется целый день лениться. Надо что-то сделать полезное.

День в Украине и мире

8 января в мире отмечают День вращения Земли. Его ввели в честь открытия одного научного факта. Речь идет о том, что физик Жан Фуко в 1851 году установил, что Земля вращается вокруг Солнца. Примером послужил большой маятник, который физик закрепил на куполе Пантеона в Париже. К нему прицепили проволоку из стали, благодаря которой маятник мог двигаться в любую сторону.

В древности сегодня праздновали День повитух. В те времена женщины рожали новорожденных дома. Тогда в этом участвовали повивальные бабки, а сейчас это профессия акушеров. Стать повитухой было сложно в те времена. Такие женщины должны были иметь своих детей и хорошую репутацию. Они помогали рожать в каждом городе и деревне.