Відомо, що Данило Стовпник походив із Месопотамії. Його матері Марфі довго не вдавалося завагітніти. Вона сказала, що якщо у неї таки з'явиться дитина, то вона повністю присвятить її Господу. Згодом Бог подарував Марфі хлопчика. Як розвивалась ця історія та що не можна робити в цей день – знає 24 Канал.

Актуально 25 грудня чи 7 січня: за яким календарем українці відзначатимуть Різдво та інші зимові свята

Дитину вирішили назвати Данилом – так, як і пророка Даниїла. У віці 12 років хлопчик нічого не сказавши, відправився з дому в монастир. Але батьки навпаки підтримали таке рішення. Згодом Данило став ченцем, і батьки вже втратили змогу часто бачити сина.

Була ситуація, коли Данило спільно з ігуменом монастиря пішов до Симеона Стовпника. Святий пророкував Данилу, що він буде стовпником. Тобто, більшість свого життя стояти на стовпі. Преподобний тривалий час жив у затворі – усамітнене життя з постом. Однак, одного разу Данилу приснилося місце, на якому він вчинить подвиг. Він відправився зі своїми двома учнями у Фригійську пустелю. На цьому місці ченці звели стовп, на якому святий Данило жив упродовж 33 років.

До пустелі почали навідуватися хворі та немічні, які прагнули зцілитися завдяки молитвам святого. Данило помер, коли йому було вісімдесят років.

Іменини 11 грудня відзначають Данило, Іван, Лука, Микола, Петро.

Прикмети на 11 грудня

Якщо ви почули, що гучно співають горобці – скоро буде тепло.

– скоро буде тепло. Зверніть у цей день увагу на напрямок диму. Якщо він підіймається вверх – буде дуже холодно. Якщо ж вниз – незабаром почнеться відлига.

Якщо 11 грудня на землі лежить повно снігу , то в наступному сезоні годі сподіватися на хороший урожай.

, то в наступному сезоні годі сподіватися на хороший урожай. Коли сніг розтанув й на дорогах брудно – потепління буде тривалим.

У цей день ясна погода – варто очікувати на морози.

Що не можна робити 11 грудня

Подейкували, що в цей день не варто впускати у дім немічних людей, бо це може притягнути в дім біди та негаразди.

та негаразди. Рекомендується 11 грудня не витрачати гроші даремно. Краще зекономити.

У народі вважали, що 11 грудня не можна займатися рукоділлям та загалом брати до рук гострі предмети.

та загалом брати до рук гострі предмети. Рибалка сьогодні буде невдалою. Казали, що цього дня риба плаває на дні, тож спіймати нічого не вийде.

Намагайтеся не говорити про когось поганого , не сваритися та нікого не ображати.

, не сваритися та нікого не ображати. Не позичайте у когось гроші. Вважається поганою прикметою 11 грудня. Можуть з'явитися фінансові труднощі.

Свято в Україні та світі

11 грудня – Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Його заснували з ініціативи Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я. Метою було поширити інформацію як серед медиків, так і серед населення про це складне захворювання. Адже бронхіальна астма вважається однією з найбільш розповсюджених хвороб хронічних у світі. Цей день відзначають з 1998 року у понад 35 країнах.