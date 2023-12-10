З Днем прав людини: підбірка привітань у картинках з нагоди свята

Щороку 10 грудня відзначається День прав людини. Саме в цей день у 1948 році Генеральна Асамблея ООН проголосила Загальну декларацію прав людини. А в 1950 році свято запровадили офіційно.

9 грудня 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про щорічне відзначення Дня прав людини в Україні, метою якого є "утвердження і забезпечення прав і свобод людини, що є головним обов'язком держави, посилення консолідації українського суспільства", пише 24 Канал.

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У Загальній декларації прав людини зазначаться, що кожна людина має рівні права та свободи, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного та соціального походження, майнового, станового або іншого становища. Загалом в декларації є 30 статей, кожна з яких важлива.

До Дня прав людини 24 Канал підготував добірку привітань у картинках. Вітаємо всіх українців зі святом. Наш народ вже багато років виборює свої права та гідність.

День прав людини: привітання у картинках

День прав людини / Фото UkrMedia

День прав людини / Фото "Демократична школа"

День прав людини / Фото Миргородська міська рада

День прав людини / Фото Одеська районна військова адміністрація

День прав людини / Фото Pinterest

День прав людини / Фото Pinterest

День прав людини / Фото "Укрінформ"

День прав людини / Фото з відкритих джерел