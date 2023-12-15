З Днем працівників суду України: найщиріші привітання у прозі та картинках

Щорічно 15 грудня відзначають День працівників суду України. Це професійне свято державного рівня. Відповідний указ підписав Президент України Леонід Кучма 8 грудня 2000 року. Там зазначено, наскільки важливою є робота працівників судової системи. Адже вони захищають права та свободи людей.

Свято відзначають 15 грудня, бо в цей день у 1917 році в Українській Народній Республіці Генеральний суд затвердили вищим органом судової системи. Він складався з цивільного, адміністративного та карного департаментів, пише 24 Канал.

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З нагоди Дня працівників суду України 24 Канал підготував привітання у прозі та картинках.

День працівників суду України: привітання у прозі

Вітаю із Днем працівників суду України. Бажаю незмінних принципів справедливості та безсторонності, бездоганної діяльності та великих успіхів, абсолютної удачі у житті та високій репутації, міцного здоров'я та бравих сил. Нехай правосуддя завжди тріумфує, нехай закон і чесність правлять країною.

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Шановні судді та працівники суду!

Прийміть щирі вітання з Днем працівників суду!

Ваша діяльність відіграє важливу роль в утвердженні принципу верховенства права та справедливості. Саме від Вашої самовідданої роботи багато в чому залежить збереження в суспільстві політичної стабільності, миру та спокою, дотримання конституційних прав і свобод людини, надійний захист громадян від беззаконня.

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Шановні працівники судової системи! Будьте такими ж чесними та непідкупними, адже саме завдяки вам кожен громадянин України може розраховувати на справедливе вирішення будь-яких складних ситуацій. Саме завдяки вам всі рівні перед обличчям Феміди. Тож ми хочемо привітати вас з професійним святом та побажати стрімкого кар’єрного росту, гідної заробітної плати та успіху у всіх починаннях.

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Ви – працівники українського суду, а це означає, що чесність – ваша головна достойність. Нехай же справедливість і розсудливість завжди займають першочергове місце у вашому житті. Бажаємо вам, дорогі судді, рухатися вгору по кар'єрних сходах і віддано служити українському народові.

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З Днем працівників суду! Нехай людська шана, повага й довіра стануть гідним орієнтиром у Вашій щоденній роботі. Ми віримо у Вашу неупередженість та чесність!

День працівників суду України: привітання у картинках

День працівників суду / Фото "Моя Вінниця"

День працівників суду / Фото art-shop.com.ua

День працівників суду / Фото Telegraf

День працівників суду / Фото art-shop.com.ua

День працівників суду / Фото uaportal.com

День працівників суду / Фото lux.fm

День працівників суду / Фото Київський апеляційний суд