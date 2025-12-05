Про це йдеться в Указі Президента України "Про День працівників статистики" від 2 грудня 2002 року, передає 24 Канал. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 5 грудня 2001 року відбувся перший перепис населення в Україні.

Не пропустіть Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року

З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Днем працівників статистики в Україні у картинках і словах. Надішліть їх своїм рідним і друзям, які працюють у цій сфері.

Привітання з Днем працівників статистики України 2025: картинки й проза

Вітаю з Днем працівників статистики України і бажаю завжди залишатися професійним, обережним, пильним, уважним, відповідальним, розумним, впевненим спеціалістом статистики, а також просто хорошою, щирою, доброю, щасливою, коханою, яскравою, життєрадісною, успішною у всіх сферах людиною!

***

Вітаю тебе з Днем працівників статистики України! Бажаю завжди бути уважним, відповідальним, професійним статистом. Нехай по життю супроводжує успіх і везіння, любов і повагу, а в особистому плані нехай завжди присутні щастя і радість, веселощі та удача.

Привітання з Днем працівників статистики 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем працівників статистики! Бажаю невичерпної енергії та натхнення, стійкості духу та внутрішньої рівноваги. Нехай у житті буде дуже мало сліз, і просто гори радості, веселощів та сміху. Душевного вам тепла та порозуміння з колегами та рідними.

***

Шановні працівники статистики! Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята. Важко уявити життя нашої держави без органів статистики, які роблять вагомий вклад у соціально-економічний розвиток країни. Саме ви, збираючи, опрацьовуючи, зберігаючи та аналізуючи статистичну інформацію, даєте можливість розробляти перспективні плани, програми поступального розвитку усіх галузей життя. Бажаю вам здоров'я, успіхів, добробуту, довголіття, щастя, добра і всього найкращого.

Привітання з Днем працівників статистики 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з днем працівників статистики! Ваш щоденний внесок у розвиток суспільства складно переоцінити. Бажаю, щоб у роботі завжди панували точність, інтерес і натхнення, а у житті – гармонія, добробут та приємні несподіванки. Нехай кожна цифра, яку ви аналізуєте, приносить задоволення, а кожен день – нові можливості!

***

Вітаю з днем працівників статистики! Нехай цифри завжди складаються на вашу користь, а робочі проєкти надихають на нові звершення. Бажаю, щоб у житті завжди знаходилося місце для радості, відпочинку й теплих зустрічей. Хай кожен день дарує щось світле і несподівано приємне!

Привітання з Днем працівників статистики 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем працівників статистики України! Щиро зичу вам яскравих досягнень, творчої енергії та душевного затишку. Нехай ваша праця завжди буде оцінена по заслугах, а кожна статистична задача розв'язується легко і невимушено. Бажаю миру, злагоди та впевненості у завтрашньому дні!

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та Поздравок.