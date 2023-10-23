З Днем працівників реклами: найкращі привітання у прозі, віршах і картинках

Щороку в Україні та світі відзначають Дeнь працівників реклами. Свято припадає на 23 жовтня. Воно належить усім працівникам рекламної сфери, у тому числі рекламодавцям, маркетологам та піарникам.

Свято існує з 1994 року, хоча його історія бере початок ще зі Стародавнього Риму та Греції. Зазвичай тоді була поширена саме усна реклама, тому що мало людей вміли читати. Як з'явилося це свято та красиві привітання до Дня працівників реклами – зібрав 24 Канал.

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Історія Дня працівників реклами

У період Середньовіччя реклама розвивалась по-новому. Велику роль грали слуги лицарів – герольди. Так називали тогочасних ведучих турнірів. Згодом виникла професія закликальника, який вигукував різні гасла, щоб люди купували товар на ринках.

Масштабний переворот у сфері реклами відбувся, коли з'явилися друковані книги. З того часу почали виникати нові жанри. Зокрема, прейскуранти та каталоги. Їх нарешті почали друкувати.

Технічний прогрес у XIX та XX столітті повністю змінив подачу реклами. Цьому ми завдячуємо кінематографу та радіо. З того часу реклама стала масовою та доступною великій кількості людей.

За часів СРСР в Україні практично не існувало реклами, як такої. Окремі плакати мали хіба що пропагандистський характер: із закликами більше працювати на благо держави. По-справжньому реклама як явище стала розвиватися вже у сучасній Україні.

Цікаві факти про рекламу

1612 – це рік, коли у французькому журналі General d’Affiches з'явилось перше рекламне оголошення.

У 1876 відбулась перша державна рекламна кампанія у Великобританії. Парламентарі створили рекламу з перевагами державних заощаджень та страхування життя. Для цього надрукували 1 мільйон листівок.

з перевагами державних заощаджень та страхування життя. Для цього надрукували 1 мільйон листівок. У 1920 році у США вперше почули рекламу на радіо . До речі, період з 1921 по 1940 роки сприймають як вершину популярності радіореклами.

. До речі, період з 1921 по 1940 роки сприймають як вершину популярності радіореклами. 2006 – це рік появи першої реклами у відео на Youtube.

Привітання у картинках, прозі та віршах

Розвиток бізнесу неможливий без організації рекламних проєктів. Займаються створенням реклами творчі, креативні, захоплені своєю роботою люди. Вітаючи з професійним святом, бажаємо вам, шановні рекламники, щоб любов і щастя завжди вас оточували й надихали на створення нових шедеврів!



З Днем рекламіста / Фото Rozdil.lviv

Вітаю з Днем працівників реклами. Бажаю нескінченного потоку креативних і унікальних ідей, гучних слоганів, що запам'ятовуються. Нехай завжди має успіх твоя реклама, нехай постійно приводить до щастя тебе доля.



День рекламіста 2023 / Фото "Телеграф"

Святкуй із нами

День працівників реклами!

Життя прекрасне й променисте

Буде нехай у рекламіста!

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Працівник реклами, завдання твоє складне і важливе. Ти знайомиш людей з товарами, послугами з привабливого боку, при цьому, нітрохи не прикрашаючи, не обманюючи. Ти виконуєш роботу на вищий бал, тому прийми заслужені привітання та побажання щастя, удачі, творчого мислення та вільного польоту фантазії. Зі святом!



З Днем рекламіста / Фото Радіо "Трек"

Всіх працівників реклами вітаємо

І, звичайно, від душі бажаємо:

І замовлень, і любові, і натхнення,

І по життю стовідсоткового везіння!

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Шановні творці реклами, золота осінь дарує вам професійне свято. Прийміть щиросердні вітання в цей чудовий день! Ваша робота допомагає споживачам орієнтуватися у величезному океані товарів і послуг. Бажаємо творчого натхнення, свіжих ідей і нестримного польоту фантазії!



З Днем рекламіста / Фото Радіо "Трек"

Рекламістам в їх свято підносимо самі чудові побажання! Нехай ніколи не вичерпається їх натхнення, адже вони народжені для того, щоб своїм розумом і руками творити чудеса, фарбувати місто в яскраві фарби й мотивувати людей доторкнутися до бажаного і прекрасного!