Праздник существует с 1994 года, хотя его история берет начало еще из Древнего Рима и Греции. Обычно тогда была распространена устная реклама, потому что мало людей умели читать. Как появился этот праздник и красивые поздравления ко Дню работников рекламы – собрал 24 Канал.

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История Дня работников рекламы

В период Средневековья реклама развивалась по-новому. Большую роль играли слуги рыцарей – герольды. Так называли ведущих турниров того времени. Впоследствии возникла профессия призывника, выкрикивавшего разные лозунги, чтобы люди покупали товар на рынках.

Масштабный переворот в сфере рекламы произошел, когда появились печатные книги. С того времени начали возникать новые жанры. В частности, прейскуранты и каталоги. Их наконец-то начали печатать.

Технический прогресс в XIX и XX веке полностью изменил подачу рекламы. Этому мы обязаны кинематографу и радио. С тех пор реклама стала массовой и доступной большому числу людей.

Во времена СССР в Украине практически не существовало рекламы как таковой. Отдельные плакаты носили разве что пропагандистский характер: с призывами больше работать на благо государства. По-настоящему реклама как явление стала развиваться уже в современной Украине.

Интересные факты о рекламе

1612 – год, когда во французском журнале General d'Affiches появилось первое рекламное объявление.

В 1876 году состоялась первая государственная рекламная кампания в Великобритании. Парламентарии создали рекламу с преимуществами государственных сбережений и страхования жизни. Для этого напечатали 1 миллион листовок.

с преимуществами государственных сбережений и страхования жизни. Для этого напечатали 1 миллион листовок. В 1920 году в США впервые услышали рекламу на радио . Кстати, период с 1921 по 1940 годы воспринимают как вершину популярности радиорекламы.

. Кстати, период с 1921 по 1940 годы воспринимают как вершину популярности радиорекламы. 2006 год – это год появления первой рекламы в видео на Youtube.

Поздравления в картинках, прозе и стихах

Развитие бизнеса невозможно без организации рекламных проектов. Занимаются созданием рекламы творческие, креативные, увлеченные своей работой люди. Поздравляя с профессиональным праздником, желаем вам, уважаемые рекламщики, чтобы любовь и счастье всегда окружали вас и вдохновляли на создание новых шедевров!



С Днем рекламиста / Фото.

Поздравляю с Днем работников рекламы. Желаю бесконечного потока креативных и уникальных идей, запоминающихся громких слоганов. Пусть всегда преуспевает твоя реклама, пусть постоянно приводит к счастью тебя судьба.



День рекламиста 2023 / Фото "Телеграф"

Реклама – двигатель торговли,

Известно это всем давно.

Пусть всем рекламщикам лишь счастье

По жизни будет суждено.



Желаю вам в прекрасный праздник

Лишь креативных я идей,

Работы яркой, интересной

И денежных больших дождей.

© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-rabotnikov-reklamy/

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Работник рекламы, задача твоя сложная и важная. Ты знакомишь людей с товарами, услугами с привлекательной стороны, при этом ничуть не украшая, не обманывая. Ты выполняешь работу на высший балл, поэтому прими заслуженные приветствия и пожелания счастья, удачи, творческого мышления и свободного полета фантазии. С праздником!



С Днем рекламиста / Фото Радио "Трек"

В день работников рекламы

Пожелаю добрых дней

И доходов крупных самых,

Чтоб трудилось веселей.



Новых встреч и ярких будней,

Замечательных коллег,

Чтоб была работа чудной,

Не наскучила вовек!

***

Уважаемые создатели рекламы, золотая осень дарит вам профессиональный праздник. Примите чистосердечные поздравления в этот замечательный день! Ваша работа помогает потребителям ориентироваться в огромном океане товаров и услуг. Желаем творческого вдохновения, свежих идей и безудержного полета фантазии!



С Днем рекламиста / Фото Радио "Трек"

Рекламистам в их праздник преподносим самые замечательные пожелания! Пусть никогда не иссякнет их вдохновение, ведь они рождены для того, чтобы своим умом и руками творить чудеса, красить город в яркие краски и мотивировать людей прикоснуться к желанному и прекрасному!