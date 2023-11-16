З днем працівників радіо, телебачення та зв'язку: щирі привітання зі святом у картинках

Щорічно 16 листопада відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку України. Свято встановлено згідно з Указом Президента від 11 листопада 1994 року.

Саме 16 листопада 1924 року у Харкові в етер вийшла перша в Україні радіопрограма. Відтоді журналісти та працівники сфери радіо відзначали професійне свято, зазначає 24 Канал.

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Ми підготували добірку привітань у картинках, які ви можете надіслати колегам або ж знайомим, які працюють у сфері радіо, телебачення та зв'язку. Редакція 24 Каналу також приєднується до привітань: бажаємо всім успіхів і професійного розвитку.

День працівників радіо, телебачення та зв'язку: привітання у картинках

День працівників радіо, телебачення та зв'язку / Фото "Вголос"

День працівників радіо, телебачення та зв'язку / Фото "Волиньinfo"

День працівників радіо, телебачення та зв'язку / Фото "Радіо Maximum"

День працівників радіо, телебачення та зв'язку / Фото "РадіоТрек"

День працівників радіо, телебачення та зв'язку / Фото "СТБ"

День працівників радіо, телебачення та зв'язку / Фото art-shop.com.ua