Именно 16 ноября 1924 года в Харькове в эфир вышла первая в Украине радиопрограмма. С тех пор журналисты и работники сферы радио отмечали профессиональный праздник, зазначает 24 Канал.
Внимание Какие государственные праздники отметим в ноябре и будут ли дополнительные выходные
Мы подготовили подборку поздравлений в картинках, которые вы можете отправить коллегам или знакомым, которые работают в сфере радио, телевидения и связи. Редакция 24 Канала также присоединяется к поздравлениям: желаем всем успехов и профессионального развития.
День работников радио, телевидения и связи: поздравления в картинках
День работников радио, телевидения и связи / Фото "Вслух"
День работников радио, телевидения и связи / Фото "Волыньinfo"
День работников радио, телевидения и связи / Фото "Радио Maximum"
День работников радио, телевидения и связи / Фото "РадиоТрек"
День работников радио, телевидения и связи / Фото "СТБ"
День работников радио, телевидения и связи / Фото art-shop.com.ua