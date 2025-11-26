Чому саме цей птах витіснив інші види м'яса і став головним символом свята – розповідає 24 Канал з посиланням на History.

Чому американці їдять індичку на День подяки?

За поширеною легендою, індичка була ледь не єдиною дичиною, яку могли вполювати перші поселенці у диких лісах Нового світу. Саме доступність цього м'яса дозволила пілігримам пережити суворі часи та накрити стіл для першого спільного бенкету з корінним населенням.

Що цікаво, існувала ще одна вагома гастрономічна причина. Річ у тім, що індички досягали своєї ідеальної ваги саме наприкінці осені. Для фермерів минулих століть це робило птаха найсвіжішим та найдоступнішим варіантом для листопадового свята. На відміну від іншої худоби, яку забивали пізніше або берегли на зиму, індичка була готова до столу саме у потрібний момент.

Також вибір цього птаха був продиктований і прагматизмом великих американських родин. Курка була надто малою, щоб нагодувати всіх гостей, а бика чи корову було вигідніше тримати заради молока та праці в полі. Індичка ж стала ідеальним компромісом, адже птах був достатньо великим, щоб нагодувати велику родину, яка збиралася за столом. Це дозволяло господарям зекономити та влаштувати пишне застілля.

Чому американці їдять індичку на День подяки / Фото Freepik

Які традиції Дня подяки в США?