Перша зима на новій землі виявилася вкрай суворою, і більшість переселенців загинула від холоду, хвороб та голоду. Вижити решті вдалося завдяки місцевим індіанцям, які навчили пілігримів вирощувати кукурудзу, збирати кленовий сік, рибалити та розрізняти безпечні рослини, пише 24 Канал з посиланням на History.

Що таке День подяки в США?

Отримавши щедрий врожай, губернатор Вільям Бредфорд організував святковий бенкет, запросивши на нього й індіанців. Так, представники двох народів уперше розділили трапезу, дякуючи одне одному за допомогу та порятунок.

Офіційного статусу це свято набуло значно пізніше. У 1789 році перший президент США Джордж Вашингтон проголосив 26 листопада Днем подяки, закликавши народ висловити вдячність за незалежність, завершення війни та прийняття Конституції. Однак остаточно дата закріпилася лише у 1863 році, коли Авраам Лінкольн переніс святкування на четвертий четвер листопада.

У сучасному світі День подяки став символом родинного єднання. Зазвичай американці проводять це свято за приготуванням святкового обіду, де головне місце на столі посідає запечена індичка. Її традиційно фарширують овочами. Разом із нею подають картопляне пюре, журавлинний соус та гарбузовий пиріг. Перед початком трапези родина часто промовляє молитву або слова вдячності, наприклад, "Боже, бережи Америку".

Традиції Дня подяки в США / Фото Freepik

Окрім домашнього застілля, свято супроводжується цікавими публічними звичаями. Одним із найвідоміших є церемонія "помилування індички". Щороку президент США обирає одного птаха, який уникає долі стати вечерею та вирушає доживати віку в зоопарк.

Експрезидент США Джо Байден "помилував індичку" у 2024 році: дивіться відео онлайн

Також цей день тісно пов'язаний із благодійністю, адже багато громадян влаштовують безплатні обіди для нужденних. А найяскравішою подією стає грандіозний парад у Нью-Йорку, який проводиться з 1924 року. Мільйони глядачів спостерігають за виступами оркестрів, артистів та польотом гігантських повітряних куль, а завершується свято видовищним феєрверком.

Коли святкують День подяки в Україні?