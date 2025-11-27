Історично День подяки виник як свято врожаю, коли перші поселенці дякували за те, що пережили сувору зиму. За що заведено дякувати у цей день – пише 24 Канал з посиланням на History.
За що дякують в День подяки?
У сучасному світі американці дякують за, здавалося б, прості, але насправді найважливіші речі. Зокрема, за дах над головою, їжу на столі, здоров'я та безпеку.
Крім цього, люди збираються з найріднішими, щоб подякувати їм за любов, терпіння та підтримку, а також відпустити старі образи.
Що цікаво, дехто дякує на День подяки за життєві уроки та випробування, адже саме складнощі дають цінний досвід. А останніми роками українці, які у зв'язку з війною вимушено переїхали за кордон, зокрема в США й Канаду, у це свято дякують волонтерам, рятувальникам, лікарям, військовим та всім, хто допомагає Україні у складні для неї часи.
За що дякують у День подяки / Фото Freepik
Яка історія Дня подяки?
- У 1620 році група пілігримів вирушила до Північної Америки у пошуках релігійної свободи. Однак перша зима на новій землі виявилася вкрай суворою, і більшість переселенців загинула від холоду, хвороб та голоду. Вижити решті вдалося завдяки місцевим індіанцям, які навчили пілігримів вирощувати кукурудзу, збирати кленовий сік, рибалити та розрізняти безпечні рослини, зауважує Britannica.
- Губернатор Вільям Бредфорд влаштував пишний бенкет на честь щедрого врожаю, запросивши до столу й корінних жителів. Це стало символічним моментом єднання, коли представники двох народів уперше розділили трапезу, дякуючи одне одному за підтримку та порятунок.
- Однак офіційного статусу свято набуло значно пізніше. У 1789 році перший президент США Джордж Вашингтон закликав націю 26 листопада висловити вдячність за здобуту незалежність, мир та нову Конституцію.
- Остаточну ж дату в календарі затвердив Авраам Лінкольн лише у 1863 році, наказавши відзначати День подяки щороку в четвертий четвер листопада.