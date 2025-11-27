Історично День подяки виник як свято врожаю, коли перші поселенці дякували за те, що пережили сувору зиму. За що заведено дякувати у цей день – пише 24 Канал з посиланням на History.

За що дякують в День подяки?

У сучасному світі американці дякують за, здавалося б, прості, але насправді найважливіші речі. Зокрема, за дах над головою, їжу на столі, здоров'я та безпеку.

Крім цього, люди збираються з найріднішими, щоб подякувати їм за любов, терпіння та підтримку, а також відпустити старі образи.

Що цікаво, дехто дякує на День подяки за життєві уроки та випробування, адже саме складнощі дають цінний досвід. А останніми роками українці, які у зв'язку з війною вимушено переїхали за кордон, зокрема в США й Канаду, у це свято дякують волонтерам, рятувальникам, лікарям, військовим та всім, хто допомагає Україні у складні для неї часи.

За що дякують у День подяки / Фото Freepik

Яка історія Дня подяки?