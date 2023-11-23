Сьогодні – День подяки у США: які головні традиції свята та коли вперше відзначили цей день

День подяки – велике державне свято у США. Його відзначають у четвертий четвер листопада. Цього року американці зберуться за святковим столом 23 листопада.

У цей день вони дякують Богові за досягнення, багатий врожай та все хороше, що сталося протягом року. Більше про історію та головні традиції свята розкаже 24 Канал.

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Історія Дня подяки

День подяки почали відзначати ще в 17 столітті. Тоді батьки-пілігрими прибули до Північної Америки, бо хотіли оселитися тут назавжди. Зима була дуже холодною, тому половина з них загинула.

Також були проблеми з їжею. Тому індіанці навчили пілігримів обробляти землю та вирощувати різноманітні культури. Так вдалося отримати рясний врожай. З цієї нагоди два народи влаштовували спільну трапезу, де дякували одне одному за допомогу.

Державним святом День подяки проголосив перший Президент США Джордж Вашингтон у 1789 році. Тоді його святкували 26 листопада. Проте згодом, у 1863 році, Авраам Лінкольн вирішив, що День подяки будуть відзначати у четвертий четвер листопада. У 1941 році, за часів Рузвельта, цю дату проголосили офіційно.

Традиції святкування

За традицією, у цей день за святковим столом збираються декілька поколінь. Вечеря не обходиться без смаженої індички. Вона стала символом Дня подяки у США. У деяких американських родинах є традиція ламати грудну кістку смаженої індички. Двоє гостей беруть кістку з різних кінців, загадують бажання і тягнуть доти, доки не зламають. Бажання здійсниться у того, хто отримає більшу частину кістки.

Смажена індичка – символ Дня подяки у США / Фото Unsplash

Також американці йдуть до церкви, щоб помолитися та подякувати Богові. Всі магазини та державні установи закриваються, бо День подяки – офіційний вихідний у США. Не забувають люди робити хороші справи, займатися благодійністю та допомагати тим, хто цього просить.

На День подяки відбувається парад Мейсі у Нью-Йорку. Вперше його почали проводити у 1924 році. Тоді працівники універмагу Macy's зробити парад з нагоди початку різдвяних ярмарків.

Парад Мейсі у Нью-Йорку / Фото "Укрінформ"

Традиційно парад проходить три години – з 9 до 12. Він починається на Мангеттені й закінчується біля площі Macy's Herald Square. Учасниками параду є співробітники мережі універмагів Macy's та їхні близькі.