В этот день они благодарят Бога за достижение, богатый урожай и все хорошее, что произошло в течение года. Больше об истории и главных традициях праздника расскажет 24 Канал.

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История Дня благодарения

День благодарения начали отмечать еще в 17 веке. Тогда родители-пилигримы прибыли в Северную Америку, потому что хотели поселиться здесь навсегда. Зима была очень холодная, поэтому половина из них погибла.

Также были проблемы с едой. Поэтому индейцы научили пилигримов обрабатывать землю и выращивать разнообразные культуры. Так удалось получить обильный урожай. По этому случаю два народа устраили общую трапезу, где благодарили друг друга за помощь.

Государственным праздником День благодарения провозгласил первый Президент США Джордж Вашингтон в 1789 году. Тогда его праздновали 26 ноября. Однако впоследствии, в 1863 году, Авраам Линкольн решил, что День благодарения будут отмечать в четвертый четверг ноября. В 1941 году, при Рузвельте, эту дату провозгласили официально.

Традиции празднования

По традиции в этот день за праздничным столом собираются несколько поколений. Ужин не обходится без жареной индейки. Она стала символом Дня благодарения в США. В некоторых американских семьях есть традиция ломать грудную кость жареной индейки. Двое гостей берут кость с разных концов, загадывают желания и тянут, пока не сломают. Желание сбудется у того, кто получит большую часть кости.

Жареная индейка – символ Дня благодарения в США / Фото Unsplash

Также американцы идут в церковь, чтобы помолиться и поблагодарить Бога. Все магазины и государственные учреждения закрываются, потому что День благодарения – официальный выходной в США. Не забывают люди делать хорошие дела, заниматься благотворительностью и помогать тем, кто этого просит.

В День благодарения проходит парад Мэйси в Нью-Йорке. Впервые его начали проводить в 1924 году. Тогда работники универмага Macy's совершили парад по случаю начала рождественских ярмарок.

Парад Мэйси в Нью-Йорке / Фото "Укринформ"

Традиционно парад проходит три часа – с 9 до 12. Он начинается на Мангеттене и заканчивается у площади Macy's Herald Square. Участниками парада являются сотрудники сети универмагов Macy's и их близкие.