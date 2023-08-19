Пасічники, вітаємо: милі картинки з професійним святом

Цієї суботи відзначаємо гарне свято – День пасічника. Це люди, чия професія яких займатися розведенням бджіл для подальшого отримання меду. Як їх можна привітати сьогодні?

Відзначаючи День пасічника, в Україні зазвичай відбуваються різні фестивалі, виставки та інші заходи, присвячені меду. Там часто влаштовують дегустації солодкого продукту. Якщо ви маєте серед свого оточення пасічника, то привітайте його тематичними картинками від 24 Каналу. Йому буде це приємно.

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Картинки-привітання з Днем пасічника



День бджоляра / Фото Art-shop



День пасічника / Фото Art-shop



День пасічника / Фото Amazing Ukraine



З Днем пасічника 2023 / Фото Depositphotos



З Днем пасічника 2023 / Фото InfoRoom



З Днем пасічника / Фото Vitannya.in



З Днем пасічника / Фото "Бджільництво без кордонів"



День пасічника / Фото з ютубу



З Днем пасічника / Фото Food&Mood



З Днем пасічника 2023 / Фото Food&Mood