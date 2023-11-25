По всій країні проходить загальнонаціональна хвилина мовчання, люди доєднуються до акції "Свічка пам'яті". Більше про День пам'яті жертв голодоморів читайте на сайті 24 Каналу.

Важливо Коли в Україні запалюють свічку у День пам'яті жертв Голодомору цього року: дата та час

Коли запровадили цей день

26 листопада 1998 року Президент України Леонід Кучма запровадив "День пам'яті жертв голодоморів". Після цей день декілька разів перейменовували. Однак, сьогодні на офіційному рівні збереглася назва, яку встановив другий Президент України.

У 2006 році Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Голодомор 1932-1933 років

У 1932-1933 роках керівництво Радянського Союзу вчинило геноцид українського народу. Влада не хотіла, щоб українці будували незалежну державу, тому влаштовувала проти людей страшні злочини.

У 1928 році радянський режим почав об'єднувати селянські господарства у колективні господарства державної власності. За трудодні селянам платили натуральними продуктами. Проте вони зовсім не могли прогодувати ні себе, ні свою родину.

Люди почали чинити спротив. Однак, селян насильно заганяли у колгоспи жорстокими методами. Влада Радянського Союзу почала забирати у них зерно та інші продукти. Тоді й почався масовий голод.

Голодомор 1932-1933 років / Фото "ТСН"

Голодомор 1932-1933 років / Фото "ТСН"

Голодомор 1932-1933 років / Фото "ТСН"

У 1932 році Сталін запровадив новий план із хлібозаготівель, який люди не могли виконати. В тому ж році він ухвалив "Закон про п'ять колосків". Селян розстрілювали та конфісковували їхнє майно за розкрадання власності колгоспів. Репресії досягли нечуваної жорстокості, у людей забрали майже все зерно.

Спеціальні загони, до яких входили КДБ та місцеві комуністи, забирали у людей навіть худобу, проводили обшуки, вилучали останні запаси продуктів. Селяни гинули від голоду. Смертність зростала, проте жодну інформацію не розголошували. А згодом Сталін заявив, що голоду в Україні не було.

Що роблять у цей день

Важливо, щоб люди пам'ятали, які жорстокі дії чинила радянська влада. Сталінський режим призвів до геноциду українського народу. А все через те, що українці прагнули до незалежності та свободи.

Щороку в цей день по всій країні проходить акція "Свічка пам'яті". Люди запалюють її о 16:00, щоб вшанувати всіх жертв Голодомору. Також відбувається загальнонаціональна хвилина мовчання. Сьогодні скасовують усі розважальні заходи. Люди приносять квіти, свічки та колоски пам'яті до меморіалів жертв Голодомору в їхньому місті.