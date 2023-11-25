По всей стране проходит общенациональная минута молчания, люди присоединяются к акции "Свеча памяти". Больше о Дне памяти жертв голодоморов читайте на сайте 24 Канала.

Важно Когда в Украине зажигают свечу в День памяти жертв Голодомора в этом году: дата и время

Когда ввели этот день

26 ноября 1998 года Президент Украины Леонид Кучма ввел "День памяти жертв голодоморов". После этот день несколько раз переименовывали. Однако сегодня на официальном уровне сохранилось название, которое установил второй Президент Украины.

В 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Голодомор 1932-1933 годов

В 1932-1933 годах руководство Советского Союза совершило геноцид украинского народа. Власти не хотели, чтобы украинцы строили независимое государство, поэтому устраивали против людей страшные преступления.

В 1928 году советский режим начал объединять крестьянские хозяйства в коллективные хозяйства государственной собственности. За трудодни крестьянам платили натуральными продуктами. Однако они совсем не могли прокормить ни себя, ни свою семью.

Люди начали сопротивляться. Однако крестьян насильственно загоняли в колхозы жестокими методами. Власти Советского Союза начали забирать у них зерно и другие продукты. Тогда и начался массовый голод.

Голодомор 1932-1933 годов / Фото "ТСН"

Голодомор 1932-1933 годов / Фото "ТСН"

Голодомор 1932-1933 годов / Фото "ТСН"

В 1932 году Сталин ввел новый план по хлебозаготовкам, который люди не могли выполнить. В том же году он принял "Закон о пяти колосьях". Крестьян расстреливали и конфисковывали их имущество за хищение собственности колхозов. Репрессии достигли неслыханной жестокости, у людей забрали почти все зерно.

Специальные отряды, в которые входили КГБ и местные коммунисты, забирали у людей даже скот, проводили обыски, изымали последние запасы продуктов. Крестьяне гибли от голода. Смертность росла, однако никакой информации не разглашали. А потом Сталин заявил, что голода в Украине не было.

Что делают в этот день

Важно, чтобы люди помнили, какие жестокие действия совершала советская власть. Сталинский режим привел к геноциду украинского народа. А все потому, что украинцы стремились к независимости и свободе.

Каждый год в этот день по всей стране проходит акция "Свеча памяти". Люди зажигают ее в 16:00, чтобы почтить всех жертв Голодомора. Также проходит общенациональная минута молчания. Сегодня отменяют все развлекательные мероприятия. Люди приносят цветы, свечи и колоски памяти к мемориалам жертв Голодомора в их городе.