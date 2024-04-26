38 роковини Чорнобильської катастрофи: що важливо знати про трагедію

Щороку на 26 квітня припадає важлива подія – Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу. Його офіційно запровадила Генеральна Асамблея ООН 8 грудня 2016 року. Минуло вже 38 років після трагедія, а її наслідки помітні й досі.

Масштабна аварія на Чорнобильській атомній електростанції сталася 26 квітня 1986 року. Місто Прип'ять перетворилося у зону відчуження, а радіоактивні речовини поширилися різними країнами світу, зазначає LifeStyle 24.

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Аварія на Чорнобильській атомній електростанції

На 25 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС був запланований експеримент. Зокрема, мали зупинити четвертий енергоблок, щоб подивитися, на який час вистачить енергії, якщо припиниться електроживлення. Випробування не скасували, попри те, що були певні технічні нюанси.

Робота почалася вночі 26 квітня. Тоді й пролунали перші вибухи. Пожежу вдалося ліквідувати, однак невдовзі загоряння відбулося у центральній залі четвертого енергоблока. Деякі працівники станції загинули, а інші отримали радіаційне опромінення. Згодом люди померли від променевої хвороби.

Чорнобильська катастрофа 26 квітня 1986 року / Фото ZMINA

Наслідки катастрофи ліквідовували військовослужбовці та пожежники. Останні не мали жодних засобів захисту, тому радіоактивні речовини потрапляли в організм. "Тимчасову" евакуацію жителів Прип'яті розпочали аж через 36 годин після трагедії. Людям сказали брати з собою лише документи, особисті речі та продукти, адже обіцяли, що вони повернуться найближчим часом. У багатьох домівках залишалися тварини, які згодом загинули.

Керівництво Радянського Союзу приховувало справжні наслідки техногенної катастрофи. 28 квітня у ЗМІ з'явилася перша офіційна інформація про аварію на Чорнобильській атомній електростанції, внаслідок якої був пошкоджений реактор. Однак більше ніяких подробиць людям не давали. КДБ знав багато інформації про ситуацію, яка трапилася, але зберігав її у таємниці.