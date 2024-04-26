Масштабная авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Город Припять превратился в зону отчуждения, а радиоактивные вещества распространились по разным странам мира, отмечает LifeStyle 24.

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Авария на Чернобыльской атомной электростанции

На 25 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС был запланирован эксперимент. В частности, должны были остановить четвертый энергоблок, чтобы посмотреть, на какое время хватит энергии, если прекратится электропитание. Испытания не отменили, несмотря на то, что были определенные технические нюансы.

Работа началась ночью 26 апреля. Тогда и раздались первые взрывы. Пожар удалось ликвидировать, однако вскоре возгорание произошло в центральном зале четвертого энергоблока. Некоторые работники станции погибли, а другие получили радиационное облучение. Впоследствии люди умерли от лучевой болезни.

Чернобыльская катастрофа 26 апреля 1986 года / Фото ZMINA

Последствия катастрофы ликвидировали военнослужащие и пожарные. Последние не имели никаких средств защиты, поэтому радиоактивные вещества попадали в организм. "Временную" эвакуацию жителей Припяти начали только через 36 часов после трагедии. Людям сказали брать с собой только документы, личные вещи и продукты, ведь обещали, что они вернутся в ближайшее время. Во многих домах оставались животные, которые впоследствии погибли.

Руководство Советского Союза скрывало истинные последствия техногенной катастрофы. 28 апреля в СМИ появилась первая официальная информация об аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в результате которой был поврежден реактор. Однако больше никаких подробностей людям не давали. КГБ знал много информации о ситуации, которая случилась, но хранил ее в тайне.