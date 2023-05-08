День пам'яті й примирення: що означає це свято для України

День пам'яті та примирення відзначають щороку 8 травня. Ним вшановують пам'ять всіх жертв Другої світової війни 1939–1945 років. Що свято означає для України – читайте далі.

8 травня – це День примирення, коли відзначають закінчення Другої світової війни в Європі та підписання акту про безумовну капітуляцію Німеччини 8 травня 1945 року. Цей день є важливим символом кінця війни в Європі та перемоги над нацизмом. А що свято означає для України – підкаже 24 Канал.

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День пам'яті примирення в Україні

У багатьох країнах День перемоги відзначають 8 травня. У Радянському Союзі пам'ять про загиблих вшановували 9 травня через різницю у часі.

Дуже довго Україна святкувала День перемоги 9 травня. Втім, у 2015 році Верховна Рада України встановила День пам'яті й примирення, а також День перемоги над нацизмом 8 травня. Червоний мак є символом цієї події, який означає кров від кулі.



День пам'яті та примирення / Фото УІНП

Україна перенесла дату святкування на 8 травня, щоб відзначати перемогу у Другій світовій війні зі всією Європою. А ще для того, аби підкреслити, що війна розпочалася через угоду між 2 тоталітарними державами: Німеччиною та СРСР.

Під час Другої світової війни як німецькі військові, так і радянські, чинили справжній терор на українських землях. Це численні злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини геноциду. Тому Україна – та країна, яка зазнала чи ненайбільших втрат у 1939-1945 роках.

У 2023 році Україна другий раз вшановує День пам'яті та примирення в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Під час цієї війни Росія здійснює чимало жахливих злочинів як проти українських військових, так і проти цивільного населення.