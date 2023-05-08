8 травня у церковному календарі – день пам'яті апостола й святого євангеліста Марка, повідомляє 24 Канал. Він є апостолом від 70, якого навернув до Христа апостол Петро.

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Петро й Марко перебували у Римі й проповідували, та віряни попросили їх описати життя Господа. Так Марко створив одне з чотирьох Євангелій.

Апостол Марко проповідував християнство у Єгипті й заснував там церкву. Але одного разу після богослужіння його схопили язичники та вбили.

День ангела 8 травня святкують Арсен, Віктор, Станіслав, Денис, Бенедикт, Михаїл, Іда.

Що не можна робити сьогодні

Нинішній день вважався вдалим для подорожей та нових справ.

У цей день не можна сваритися з другою половинкою.

Краще сьогодні не розповідати про свої плани.

Не можна давати поради іншим чи втручатись у чуже життя.

Заборонено пліткувати про інших.

Прикмети на 8 травня

У небі з'явилась веселка – найближчі дні будуть теплими.

Співочі птахи прилітають зграями – до теплого літа.

Вечір теплий і видно зорі – щедро вродить хліб.

Ясна погода – літо також буде теплим.

Весь день падає дощ – буде мало меду.

День в Україні та світі

День пам'яті та примирення. У цей день 1945 року Німеччина підписала Акт про капітуляцію. Сьогоднішній день має на меті нагадувати про пам'ять тих, хто загинув та зберігати мир між країнами.

Міжнародний день Червоного Хреста. Дату обрали на честь дня народження засновника Червоного Хреста. Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця заснували у 1963 році, сьогодні у нього входять близько 17 мільйонів волонтерів.