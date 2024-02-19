Саме 20 лютого 2014 року відбулися найкривавіші події Революції Гідності. Тоді, за наказом режиму Януковича, було вбито 48 активістів Майдану. Окрім них, Небесною Сотнею називають ще 54 людини, які загинули під час мирних протестів 2013-2014 років, та 5 полеглих громадян, які боролися за свободу весною 2014 року – коли Росія розпочала війну на сході України, пише LifeStyle 24.

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День Героїв Небесної Сотні

Події Революції Гідності почалися 21 листопада 2013 року, а завершилися 22 лютого 2014 року. Загалом мирні протести тривали 94 дні. Люди прагнули повалення режиму Януковича, який орієнтувався на Росію, та вимагали дотримання курсу на євроінтеграцію. Згодом активісти виступили проти корупції тодішньої влади та порушення людських прав. Боротьба за гідність та свободу проходила у багатьох містах України, а її центром став Київ, зокрема майдан Незалежності й такі вулиці як Інститутська, Грушевського та Хрещатик.

22 січня 2014 року – дата перших смертей Революції Гідності. Саме тоді від рук кривавого режиму загинули білорус Михайло Жизневський та вірменин Сергій Нігоян. Того ж дня знайшли закатоване тіло львів'янина Юрія Вербицького. Станом на 18 лютого 2014 року було 9 загиблих, однак пізніше їхня кількість збільшилась.

Революція Гідності 2013-2014 / Фото maidanmuseum.org

Революція Гідності 2013-2014 / Фото maidanmuseum.org

Революція Гідності 2013-2014 / Фото maidanmuseum.org

Революція Гідності 2013-2014 / Фото maidanmuseum.org

Герої Небесної Сотні – це люди різного віку, національності, віросповідання та освіти. Назарій Войтович – наймолодший загиблий, йому було всього 17 років, а 82-річний Іван Наконечний – найстарший. Серед 107 Героїв Небесної Сотні також є три жінки: Людмила Шеремет, Ольга Бура та Антоніна Дворянець.

Революція Гідності – це подія, яка назавжди змінила хід нашої історії. Тоді український народ показав справжню боротьбу за честь, гідність, свободу, демократію та свої права. Люди виступили проти проросійської влади та обрали європейське майбутнє для України. Цього року День Героїв Небесної Сотні отримав гасло: "Залишаємося гідними своїх героїв". Про це завжди потрібно пам'ятати.

Україна продовжує виборювати свою незалежність. Адже у 2014 році, після подій на Майдані, Росія окупувала Кримський півострів, а згодом напала на схід України. 24 лютого 2022 року держава-терорист оголосила повномасштабну війну. Вже другий рік російські військові запускають ракети та шахеди по всій території нашої країни, вбивають людей, знищують їхні домівки й утримують у жахливих умовах українських полонених.

Тож ніколи не забуваймо, яку ціну щодня платить український народ за свою свободу.