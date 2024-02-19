Именно 20 февраля 2014 года произошли самые кровавые события Революции Достоинства. Тогда, по приказу режима Януковича, были убиты 48 активистов Майдана. Кроме них, Небесной Сотней называют еще 54 человека, погибших во время мирных протестов 2013-2014 годов, и 5 павших граждан, которые боролись за свободу весной 2014 года – когда Россия начала войну на востоке Украины, пишет LifeStyle 24.

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День Героев Небесной Сотни

События Революции Достоинства начались 21 ноября 2013 года, а завершились 22 февраля 2014 года. В целом мирные протесты продолжались 94 дня. Люди стремились к свержению режима Януковича, который ориентировался на Россию, и требовали соблюдения курса на евроинтеграцию. Впоследствии активисты выступили против коррупции тогдашней власти и нарушения прав человека. Борьба за достоинство и свободу проходила во многих городах Украины, а ее центром стал Киев, в частности площадь Независимости и такие улицы как Институтская, Грушевского и Крещатик.

22 января 2014 года – дата первых смертей Революции Достоинства. Именно тогда от рук кровавого режима погибли белорус Михаил Жизневский и армянин Сергей Нигоян. В тот же день нашли замученное тело львовянина Юрия Вербицкого. По состоянию на 18 февраля 2014 года было 9 погибших, однако позже их количество увеличилось.

Революция Достоинства 2013-2014 / Фото maidanmuseum.org

Революция Достоинства 2013-2014 / Фото maidanmuseum.org

Революция Достоинства 2013-2014 / Фото maidanmuseum.org

Революция Достоинства 2013-2014 / Фото maidanmuseum.org

Герои Небесной Сотни – это люди разного возраста, национальности, вероисповедания и образования. Назарий Войтович – самый молодой погибший, ему было всего 17 лет, а 82-летний Иван Наконечный – самый старший. Среди 107 Героев Небесной Сотни также есть три женщины: Людмила Шеремет, Ольга Бура и Антонина Дворянец.

Революция Достоинства – это событие, которое навсегда изменило ход нашей истории. Тогда украинский народ показал настоящую борьбу за честь, достоинство, свободу, демократию и свои права. Люди выступили против пророссийской власти и выбрали европейское будущее для Украины. В этом году День Героев Небесной Сотни получил лозунг: "Остаемся достойными своих героев". Об этом всегда нужно помнить.

Украина продолжает бороться за свою независимость. Ведь в 2014 году, после событий на Майдане, Россия оккупировала Крымский полуостров, а затем напала на восток Украины. 24 февраля 2022 года государство-террорист объявило полномасштабную войну. Уже второй год российские военные запускают ракеты и шахеты по всей территории нашей страны, убивают людей, уничтожают их дома и удерживают в ужасных условиях украинских пленных.

Поэтому давайте никогда не забывать, какую цену ежедневно платит украинский народ за свою свободу.