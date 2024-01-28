Бої за майбутнє України: як українці розгромили росіян під Крутами у 1918 та 2022 роках

Щороку 29 січня українці вшановують пам'ять Героїв Крут. Тоді українська молодь показала справжній героїзм, стала на захист свого майбутнього та вступила у бій з сильним ворогом, аби здобути незалежність.

Зараз хлопцям та дівчатам знову доводиться воювати за нашу свободу. Адже вони вже 10-й рік зі зброєю у руках захищають Україну від російської навали, пише 24 Канал.

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Бої під Крутами: 1918 та 2022 роки

Бій біля залізничної станції Крути відбувався у січні 1918 року. Саме тоді українській молоді на чотири дні вдалося затримати більшовиків, які наступали на Київ. Завдяки такому героїзму, влада Української Народної Республіки змогла зупинити російську п'яту колону. Ці події ще називають "повстанням на заводі Арсенал". Крім того, тоді був укладений Брестський мирний договір, який визнав незалежність УНР.

1 березня 1918 року українці, за підтримки австро-угорських та німецьких військ, звільнили Київ від влади більшовиків, а вже наступного місяця – майже всю територію України. Тоді за незалежність нашої держави боролися студенти, гімназисти, діти священників, робітників та селян. Деякі з них вперше тримали зброю у руках.

Бої під Крутами 1918 року / Фото з відкритих джерел

Під Крутами загинуло 70-100 українських захисників. У березні 1918 року полеглих воїнів поховали у Києві на Аскольдовій Могилі. Російська армія втратила щонайменше 300 людей. Важливо зазначити, що перевага ворога була значною.

Через 104 роки українські війська знову розгромили російську армію неподалік Крут. У березні 2022 року там вдалося зупинити наступ на Київ та захистити місто Ніжин, Чернігівської області. Як і у 1918 році, на захист України стали звичайні люди, зокрема й студенти. Вони продовжують героїчно протистояти споконвічному ворогові.