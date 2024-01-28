Сейчас ребятам снова приходится воевать за нашу свободу. Они ведь уже 10-й год с оружием в руках защищают Украину от российского нашествия, пишет 24 Канал.

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Бои под Крутами: 1918 и 2022 годы

Бой у железнодорожной станции Круты происходил в январе 1918 года. В это время украинской молодежи на четыре дня удалось задержать большевиков,которые наступали на Киев. Благодаря такому героизму, власти Украинской Народной Республики смогли остановить российскую пятую колонну. Эти события еще называют "восстанием на заводе Арсенал". Кроме того, тогда был заключен Брестский мирный договор, признавший независимость УНР.

1 марта 1918 года украинцы, при поддержке австро-венгерских и германских войск, освободили Киев от власти большевиков, а уже в следующем месяце– почти всю территорию Украины. Тогда за независимость нашего государства боролись студенты, гимназисты, дети священников, рабочих и крестьян. Некоторые из них впервые держали оружие в руках.

Бои под Крутами 1918 года / Фото из открытых источников

Под Крутами погибли 70-100 украинских защитников. В марте 1918 года павших воинов похоронили в Киеве на Аскольдовой Могиле. Российская армия потеряла не менее 300 человек. Важно отметить, что преимущество врага было значительным.

Через 104 года украинские войска снова разгромили российскую армию недалеко от Крут. В марте 2022 года там удалось остановить наступление на Киев и защитить город Нежин, Черниговской области. Как и в 1918 году, на защиту Украины стали обычные люди, в том числе и студенты. Они продолжают героически противостоять извечному врагу.