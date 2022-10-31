Євангеліст Лука став "першим істориком християнської віри", який намагався якнайточніше за хронологією описати події із життя Ісуса Христа та його апостолів після Вознесіння. Він входив до числа так званого "другого кола" апостолів, яких Ісус відібрав напередодні своїх страждань, щоб вони розповсюджували християнство по всьому світу, зазначає 24 канал.

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Ким був євангеліст Лука

Лука народився в Антіохії у сім'ї язичників. Він цікавився медициною, живописом й подорожував по світу, щоб зрозуміти як улаштований всесвіт. На відмінно знав грецьку, давньоєврейську та арамейські мови.

Вважають, що він не був знайомий особисто з Ісусом, а почув про нього від Павла, якого лікував у давньогрецькому місті Фіва. Проповідь апостола так сильно вплинула на Луку, що він вирішив відмовитися від своїх маєтків і піти разом з ним, щоб розповідати людям про Спасителя. Лука був вірним супутником Павла: разом з ним він пройшов багато сотень кілометрів по Малій Азії.

Євангеліст мав не лише дар письменництва, а й щиро любив Бога. Свою відому Євангелію він написав у Римі під керівництвом Павла. Лука уважно занотовував усі слова апостола й намагався зберегти їхню точність та максимальну історичність. Книга "Дії святих апостолів" теж належить його перу й розповідає про працю й подвиги апостолів після Вознесіння Ісуса Христа.

Значення свята Дня пам'яті апостола Луки / Фото з відкритих джерел

Після мученицької смерті Павла, Лука пішов самостійно проповідувати в Ахайю, Єгипет, Фіваїду і Лівію. А у місті Фіви закінчив свій земний шлях мученицькою смертю.

Важливо зазначити, що євангеліст був одним із перших іконописців, оскільки згідно з переказами він намалював образ Богородиці, яка на руках тримає Ісуса й ікону апостолів Павла і Петра. До сьогодні не збереглися ці малюнки, але написання ікони поєднують саме з іменем Луки. Цікавим є те, що євангеліста вважають не лише покровителем іконописців, а й покровителем лікарів та істориків.

Як відзначати День пам'яті апостола Луки

За традицію віряни йдуть на вечірнє служіння, яке розпочинається 30 жовтня та продовжується на ранковому служінні 31 жовтня.

Церква радить у цей день не сваритися й перебувати у молитві та читанні Євангелії, а також утримуватися від гострої їжі.

Згідно з народними прикметами, якщо у цей день випав сніг, то зима наступить не скоро. Якщо цибуля має багато лушпиння, то зима буде лютою, а якщо небагато, то зима буде м'якою.