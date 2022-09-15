Антоній та Феодосій Печерській є засновниками чернецтва у Київській Русі. Вважається, що вони заклали фундамент суворого духовного життя наших предків, адже саме Києво-Печерська лавра стала взірцем для інших монастирів і мала велике значення для розвитку православ'я по всій Русі. Про життя та діяльність ченця Антонія та його учня Феодосія можна дізнатися із Києво-Печерського патерика, зазначає 24 канал.

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Факти із життя Антонія та Феодосія Печерських

Чернець Антоній народився на початку 11 століття у місті Любечі, що поблизу Чернігова. Ще у юному віці в нього був поклик до духовного життя і він вирішив піти на гору Афон, яка розміщена на північно-східному узбережжі Греції й вважається найбільшим у світі осередком православного чернецтва. Згодом Антоній прибув до Києва і жив суворим чернечим життям, якими славився на Афоні: їв чорний хліб через день, а воду вживав у помірній кількості.

Феодосій провів свою молодість у давньоруському місті Курськ. З ранніх років він вів благочестиве життя: щодня читав Біблію і вирізнявся з-поміж інших своєю скромністю та покірністю. Наприклад, коли дізнався, що у храмі не вистачає богослужбового літургійного хліба, то він самостійно купував пшеницю, молотив її та випікав просфори для церкви. Мама не розділяла його прагнень, тож він одного дня вирішив прибути до Києва і стати учнем Антонія.

Факти із життя преподобних Антонія та Феодосія Печерських / Фото "Крапка"

Заснована цими двома ченцями Києво-Печерська лавра на той час стала взірцем для інших монастирів і згодом мала велике значення у розвитку української церкви.

Під керівництвом Феодосія та Антонія були сформована школа чернечого життя, тому всі інші монастирі, які були в Київській Русі, брали за приклад Києво-Печерську лавру.

Преподобний Феодосій був прикладом для ченців, як варто жити у братерській любові та служінні для інших. Він заснував у Києві перший готельний дім, у якому перебували потребуючі, каліки та розслаблені. На їхнє утримання він виділяв десяту частину від доходів монастиря. Крім того, щосуботи Феодосій відправляв хліб ув'язненим у темницях.

З творів ченця Феодосія відомі такі історичні послання: два послання до князя Ізяслава й дві молитви, два повчання до народу й десять повчань до насельників.

Вшановувати преподобних Феодосія та Антонія у православній церкві розпочали дуже рано, бо ще під час їхнього життя з різних куточків Русі приходили люди, щоб отримати благословіння та настанови. Приклад чернечого та богобоязного життя Антонія та Феодосія ще дотепер викликають захват та повагу.