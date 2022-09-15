Антоний и Феодосий Печерский являются основателями монашества в Киевской Руси. Считается, что они заложили фундамент суровой духовной жизни наших предков, ведь именно Киево-Печерская лавра стала образцом других монастырей и имела большое значение для развития православия по всей Руси. О жизни и деятельности монаха Антония и его ученика Феодосия можно узнать из Киево-Печерского патерика, отмечает 24 канал.

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Факты из жизни Антония и Феодосия Печерских

Монах Антоний родился в начале 11 века в городе Любече, близ Чернигова. Еще в юном возрасте у него был зов к духовной жизни и он решил пойти на гору Афон, расположенную на северо-восточном побережье Греции и считающуюся крупнейшим в мире центром православного монашества. Впоследствии Антоний прибыл в Киев и жил суровой монашеской жизнью, которой славился на Афоне: ел черный хлеб через день, а воду употреблял в умеренном количестве.

Феодосий провел свою молодость в древнерусском городе Курск. С ранних лет он вел благочестивую жизнь: каждый день читал Библию и отличался от других своей скромностью и покорностью. Например, когда узнал, что в храме не хватает богослужебного литургического хлеба, он самостоятельно покупал пшеницу, молотил ее и выпекал просфоры для церкви. Мама не разделяла его стремлений, поэтому он однажды решил прибыть в Киев и стать учеником Антония.

Факты из жизни преподобных Антония и Феодосия Печерских / Фото "Точка"

Основанная этими двумя монахами Киево-Печерская лавра к тому времени стала образцом для других монастырей и впоследствии имела большое значение в развитии украинской церкви.

Под руководством Феодосия и Антония была сформирована школа монашеской жизни, поэтому все другие монастыри, которые были в Киевской Руси, брали пример Киево-Печерской лавры.

Преподобный Феодосий был примером для монахов, как следует жить в братской любви и служении другим. Он основал в Киеве первый гостиничный дом, в котором находились нуждающиеся, увечные и расслабленные. На их содержание он выделял десятую часть доходов монастыря. Кроме того, по субботам Феодосий отправлял хлеб заключенным в темницах.

Из произведений монаха Феодосия известны следующие исторические послания: два послания к князю Изяславу и две молитвы, два поучения к народу и десять поучений к обитателям.

Почтить преподобных Феодосия и Антония в православной церкви начали очень рано, потому что еще во время их жизни из разных уголков Руси приходили люди, чтобы получить благословения и наставления. Пример монашеской и богобоязненной жизни Антония и Феодосия до сих пор вызывают восхищение и уважение.