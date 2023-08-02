День Незалежності в Україні: чи чекати українцям вихідний цьогоріч

День Незалежності – це одне з найважливіших свят у році для всіх українців. Майже півтора року Україна гідно протистоїть повномасштабній російській агресії, яка забирає десятки життів щодня. Тому у воєнний час українці особливо гостро відчувають ціну свята.

Зазвичай День незалежності, який щорічно святкують 24 серпня, був вихідним. Тобто, українці в цей день відпочивали. А що ж нас чекає цього року? Про це розкаже 24 Канал.

До теми Свята, які відзначатимуть у серпні: чи буде вихідний на День Незалежності

Чи буде вихідний на День Незалежності 2023

Кожного року 24 серпня, коли ми відзначали День незалежності, усі відпочивали. Втім, все змінилося з початком повномасштабної російської агресії проти нашої держави. У 2022 році День незалежності був робочим днем.

27 липня у парламенті подовжили воєнний стан ще на 90 днів, до 18 листопада. Під час такої ситуації в країні, додаткові вихідні у державні свята, не надаються. Про це йдеться у законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Це означає, що на День Незалежності українці будуть працювати.

Робочими будуть й інші дні, на які припадають релігійні та державні свята.

Українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 і 31 серпня.

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 і 31 серпня. Тоді як відпочиватимуть у звичайні вихідні – суботу і неділю: 5 і 6, 12 і 13, 19 і 20, 26 і 27 серпня.

Зазначимо, що від 24 лютого 2022 року Україна дає відсіч у жорстокій війні, яку розпочала Росія. Тисячі мужніх хлопців і дівчат стали на захист країни, героїчно віддаючи життя за нашу свободу. Пам'ятаймо про цих людей, підтримуймо їх та робімо донати на Збройні Сили України для наближення спільної перемоги.