Раніше його святкували 4 листопада, адже саме у цей день, у 1991 році, Верховна Рада ухвалила закон "Про Національну гвардію України". Однак вже у 2000-му цю структуру розформували. Після відновлення Нацгвардії України у 2015 році це професійне свято перенесли на 26 березня.
З нагоди свята наша редакція підготувала привітання з Днем Нацгвардії України у картинках, прозі й віршах.
День Національної гвардії України 2026: привітання у картинках, прозі й віршах
З Днем Нацгвардії України! Бажаю вам міцного здоров'я, залізного терпіння та хороброго духу! Нехай всі ваші цілі та мрії будуть легко досяжні.
***
Вітаю з Днем Національної гвардії України! Бажаю міцного здоров'я, успіхів у військовому вишколі, миру і злагоди в кожній родині, наснаги та невичерпної життєвої енергії для успішного виконання почесного обов'язку перед Україною!
Привітання з Днем Національної гвардії України 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Ти воїн Нацгвардії сміливий,
Рішучий, сильний, умілий,
Тобою пишається Україна,
Тобі довіряє вона!
Крізь труднощі й відстані
Ти з честю неси це звання,
Почеснішої місії немає,
Удачі тобі й перемог!
***
З Днем Нацгвардії сьогодні
Привітання приймай,
Це вибір благородний,
І ти в ньому не підкачай!
Прояви свою відвагу
І рішучий настрій,
І служи країні на благо,
Щоб пишалися всі тобою!
***
З Днем Нацгвардії України! Бажаю гучних успіхів на службі, високих прагнень у своїй справі і непереможної мужності у твоєму серці. Нехай з такими героями, як ти, Нацгвардія гарантує своїй державі спокій, добробут і безпеку.
***
З Днем Національної гвардії України! Висловлюю слова подяки всім, хто зараз боронить нашу рідну землю від російських військ. Низький уклін усім ветеранам та вічна пам'ять військовослужбовцям, які віддали найдорожче – своє життя за встановлення миру і спокою на рідній землі.
***
Тебе я всією душею вітаю
З Днем Нацгвардії України,
Відчайдушності й мужності бажаю,
Всі дні нехай будуть радістю сповнені.
Нехай хоробрість духу тільки зміцниться,
У душі не гасне юнацький запал,
І в житті все хороше трапиться,
У достатку буде грошенят та сил!
***
Бажаю нацгвардійцям в їхнє свято
Відваги, мужності, сил і терпіння!
Нехай добре служиться вам
І буде правильним будь-яке рішення!
Нехай здоров'я вас не підводить,
Нехай буде міцним дух бойовий,
Нехай удача сама вас знаходить,
Щоб усі біди пройшли осторонь!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.