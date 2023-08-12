З Днем молоді: круті привітання друзів і близьких у прозі та віршах
Сьогодні, 12 серпня, в Україні святкують День молоді. Втім, ще два роки тому його відзначали наприкінці червня. В цей день варто привітати своїх юних друзів та близьких з цим яскравим святом.
Тут слід зазначити, що у світі налічується майже 3 мільярди людей у віці до 25 років. Відтак далі у добірці 24 Каналу обирайте привітання для близьких у прозі або віршах.
До теми Міжнародний день молоді: найкращі картинки-привітання зі святом
Привітання з Днем молоді у прозі
Вітаю з Днем молоді! Нехай в це чудове свято відкриваються нові перспективи, можливості та цілі. Нехай у тебе ніколи не згасає надія, а життя радує своєю яскравістю. Іди вперед і досягай задуманого!
***
Молодь – юна, зухвала, яскрава, креативна. Сьогодні ваше свято. Вітаю з ним і бажаю оптимізму, успіхів і крутих цілей. Ніколи не зупиняйтеся на шляху до мрії.
***
День молоді – день позитиву і веселощів! Дівчата і хлопці – це ваше свято. І нехай сьогодні вас пробачать за пісні під віконцем опівночі, хай не скажуть нічого про те, що сильно голосно ви відзначаєте це свято. Адже цей день, немов ювілей – тільки у молодих, і один день в році. Здоров'я вам, сил і настрою, теплих і світлих, добрих і значущих днів!
***
Прекрасна пора молодість дарує нам мету, мрії, перспективи. Скористайся ними й зроби своє життя яскравим, насиченим, неймовірним. Дихай на повні груди, лови удачу за хвіст і насолоджуйся прекрасними моментами.
***
День молоді це одне з найдинамічніших свят — ну, а як же інакше — адже їм, молодим — скрізь дорога! Відкритий весь світ як на долоні, і будь-яка справа по плечу! Все таке яскраве. Вітаємо з Днем молоді вас всіх! Бажаємо залишатися молодими протягом усього свого шляху, адже молодість не залежить від віку – вона живе в душі, тієї, що не перестає літати й будувати плани та виконувати задумане, всупереч усім труднощам! Будьте щасливі
Привітання із Днем молоді у віршах
Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,
А таких в Україні – не перерахувати!
Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,
Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.
І кому під п'ятдесят, теж не відставайте,
Друга молодість цвіте – її користайте.
Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,
За майбутнє України келихи підняти!
***
Привітаю щиро, із великим святом,
Побажаю радості, натхнення багато,
Добре вам учитись, гарно працювати,
А здоров'я й щастя, хай буде багато,
Буде нехай доля, привітною до вас,
А сонечко світить в небі увесь час,
Хай мир і достаток будуть і добро,
Хай дарують друзі, любов і тепло.
***
З днем молоді щирі вітання!
З веселим та радісним днем!
Хай збудуться всі сподівання,
Й рясним розійдуться дощем.
Хай в серці вогонь не згасає,
Енергія б'є через край!
Хай мудрість потроху зростає,
Щастить в починаннях нехай.
***
Тих, хто живе на куражі,
У кого молодість в душі.
З днем молоді вітаємо,
І бути активними бажаємо.
Зустрічей яскравих, радісних, веселощів,
Завжди гарного Вам настрою.
Ви будьте щасливі, улюблені.
***
Всіх з днем молоді вітаю,
Хто старіти не спішить.
Серце хай завжди співає,
Хай навколо все смішить.