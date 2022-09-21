Символом Міжнародного дня миру є білий голуб з оливкою гілкою, який після Другої світової війни почали називати "голубом миру". Вперше цей символ представили у 1949 році на Всесвітньому конгресі прихильників миру, що відбувався у Парижі, зазначає 24 канал.

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День миру: історія свята

Міжнародний день миру був заснований Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй з метою зміцнення миру в усьому світі, припинення вогню, відмови від насильства та підвищення обізнаності про мир серед населення усього світу. Спочатку День миру святкували у третій вівторок вересня, але пізніше була затверджена дата – 21 вересня.

Генеральна Асамблея закликає всі народи та держави скласти зброю та дотримуватись перемир'я протягом 24 годин. За традицією День миру розпочинається з удару в Дзвін Миру, який знаходиться у західній частині саду перед будівлею Секретаріату.

Міжнародний день миру 2022 / Фото "Credo"

Мир – це не лише просто складання зброї, а набагато більше. Мир – це про світ у якому ніхто не вмирає через чиїсь прагнення захопити більше територій та підкорити собі щобільше народів. Мир – це коли земля не здригається від бомб та ракет. Мир – це жити у світі, в якому люди ставляться з гідністю один до одного незалежно від раси, переконань та поглядів. Мир – це коли діти можуть обійняти свої батьків, а у небі летять лише птахи. Мир – це не лише думати й говорити про нього, а й щось робити.

Щороку день миру відзначають під якоюсь особливою темою. Тема Міжнародного дня миру 2022 року – "Покласти край расизму. Будуйте мир".

День миру 2022 / Фото з відкритих джерел

День миру в Україні 2022

День миру в Україні був затверджений у 2022 році указом тодішнього президента.

З 2014 року в нашій країні порушився мир через початок війни Росії з Україною і масштабне вторгнення на наші території. Тоді у багатьох містах світу відбувалася Хода миру присвячена миру в Україні та протестам проти агресії Росії.

Зараз ми кожного дня, починаючи із 24 лютого, намагаємося нагадати світу, хто є справжнім агресором та вбивцею. Росія забирає життя дітей та дорослих, катує людей й кидає бомби та запускає ракети на мирні міста України. Вона здійснює відкритий геноцид проти українського народу.

Ми почали більше цінувати мир і розуміти його справжнє значення. Віримо, що мир у нашій країні неодмінно настане і ми будемо жити під мирним небом, адже "мир" на умовах Росії є неможливим. Говорячи про мир, ми говоримо не просто про якесь абстрактне поняття, а про життя кожної людини.