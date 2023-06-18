Чому не варто вітати медиків сьогодні зі святом: є одна вагома причина

18 червня 2023, 07:01
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День медика – це професійне свято працівників сфери охорони здоров'я. У цей день ми вшановуємо людей, які щодня рятують життя інших.

День медика в Україні завжди відзначали у третю неділю червня. Але зараз така дата вже не є актуальною. 24 Канал розповість, у чому ж справа.

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Чому змінилась дата Дня медика

Відтепер День медика в Україні відзначатимуть не 18 червня, а 27 липня. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Таке рішення прийняли для того, щоб лікарі не святкували свій професійний день з країною-агресором.

Зазначимо, що попередню дату затверджувала ще Президія Верховної Ради СРСР у 1980 році. З цього часу й до 2023 року українські медики відзначали свято в один день з росіянами та білорусами.

З 24 лютого 2022 року Україна дає відсіч повномасштабній агресії Російської Федерації. Тисячі медиків по всій Україні кожного дня рятують постраждалих від бомб, ракет та дронів, які Росія запускає на наші землі.

Автор: Вікторія Козар