День медика в Україні завжди відзначали у третю неділю червня. Але зараз така дата вже не є актуальною. 24 Канал розповість, у чому ж справа.

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Чому змінилась дата Дня медика

Відтепер День медика в Україні відзначатимуть не 18 червня, а 27 липня. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Таке рішення прийняли для того, щоб лікарі не святкували свій професійний день з країною-агресором.

Зазначимо, що попередню дату затверджувала ще Президія Верховної Ради СРСР у 1980 році. З цього часу й до 2023 року українські медики відзначали свято в один день з росіянами та білорусами.

З 24 лютого 2022 року Україна дає відсіч повномасштабній агресії Російської Федерації. Тисячі медиків по всій Україні кожного дня рятують постраждалих від бомб, ракет та дронів, які Росія запускає на наші землі.