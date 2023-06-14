Вже не так, як раніше: коли в Україні відзначатимуть День медика в 2023 році

На День медика ми вшановуємо працівників сфери охорони здоров'я. З цього року маємо певні зміни у даті святкування.

Раніше День медика в Україні відзначали у червні. Але відтепер дата зміниться: якою вона буде – підкаже 24 Канал.

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Нова дата Дня медика

В Україні День медика завжди святкували у третю неділю червня. Втім, з цього року дата буде іншою: професійне свято медичні працівники відзначатимуть 27 липня. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Рішення перенести святкування прийняли, щоб українські лікарі не відзначали цей важливий день з країною-агресором, яка кожного дня знищує українське населення.

День медика – це можливість віддячити медичних працівників за їхню жертовну роботу та величезну роль у порятунку людей. Воно нагадує нам про важливість медичної професії як визначальної для забезпечення здоров'я нації.

В умовах повномасштабної війни Росії проти України, цей день має особливе значення. Адже кожного дня українські медики невтомно рятують життя тисячі людей, як на передовій, так і в тилу. Тож ми повинні завдячувати їм за таку важку, але потрібну працю, яку вони виконують і в день, і вночі, і у свята, і у вихідні задля того, щоб інші люди жили.