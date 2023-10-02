День лікаря є одним із найважливіших професійних свят у багатьох країнах світу. У цей час суспільство вшановує усіх медичних працівників. Якою є історія свята та які в нього традиції – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Історія свята День лікаря

Ідея започаткування Міжнародного дня лікаря належить організації Médecins Sans Frontières ("Лікарі без кордонів"), яка була створена за ініціативи 13 лікарів у Парижі в 1971 році. Вони виникли через невдоволення роботою Червоного Хреста в Нігерії, де мешканці страждали від голоду та війни.

Засновники цієї організації вважали, що у медичній допомозі не повинні бути жодні обмеження через національні кордони. Якщо хтось опиняється поза системою охорони здоров'я, потерпає від епідемій, війн або стихійних лих, йому слід надавати відповідну медичну допомогу.

День медика в Україні 2 жовтня / Pexels

У 1999 році лікарі, які входили до цієї організації, були нагороджені Нобелівською премією миру. Вони не мовчали про факти геноциду та несправедливості, попри критику урядів різних країн. Крім того, вони віддано захищали життя людей, які опинилися в кризових ситуаціях. Важливо відзначити, що організація Médecins Sans Frontières є незалежною від етнічної, релігійної чи політичної приналежності та працює завдяки добровільним пожертвам.

Міжнародний день лікаря був запроваджений за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я ООН та Міжнародної медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів". Його створення має на меті відзначити внесок лікарів у всіх галузях медицини та на всіх рівнях.

Традиції святкування

Святкування Дня лікаря має свої особливі традиції, які варіюються в різних країнах, але мають спільні риси:

Нагородження медичних працівників. У цей день лікарі, медсестри, фельдшери та інші представники медичної галузі часто отримують нагороди, медалі, грамоти та інші відзнаки за їхню високопрофесійну роботу та внесок у медицину. Подяки від пацієнтів. Багато пацієнтів відзначають День лікаря, виражаючи подяку своїм лікарям та медичному персоналу за лікування та допомогу. Наукові конференції та семінари. У цей день часто проводяться наукові конференції, семінари та лекції, на яких лікарі можуть обмінюватися досвідом та оновлювати свої знання. Волонтерська діяльність. Деякі медичні установи та організації організовують волонтерські заходи у День лікаря, спрямовані на надання медичної допомоги менш забезпеченим верствам населення або на розв'язання медичних проблем. Святкові заходи. У багатьох місцях святкові концерти, гала-вечори та інші розважальні заходи присвячені до Дня лікаря.



День медика в Україні 2 жовтня / Pexels