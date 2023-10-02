День врача является одним из самых важных профессиональных праздников во многих странах мира. В настоящее время общество чествует всех медицинских работников. Какова история праздника и какие у него традиции – читайте в материале 24 Канала.

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История праздника День врача

Идея начала Международного дня врача принадлежит организации Médecins Sans Frontières ("Врачи без границ"), созданной по инициативе 13 врачей в Париже в 1971 году. Они возникли из-за недовольства работой Красного Креста в Нигерии, где жители страдали от голода и войны.

Учредители этой организации считали, что в медицинской помощи не должно быть никаких ограничений через национальные границы. Если кто-то оказывается вне системы здравоохранения, страдает эпидемиями, войнами или стихийными бедствиями, ему следует оказывать соответствующую медицинскую помощь.



День медика в Украине 2 октября / Pexels

В 1999 году врачи, входившие в эту организацию, были награждены Нобелевской премией мира. Они не молчали о фактах геноцида и несправедливости, несмотря на критику правительств разных стран. Кроме того, они преданно защищали жизнь людей, оказавшихся в кризисных ситуациях. Важно отметить, что организация Médecins Sans Frontières независима от этнической, религиозной или политической принадлежности и работает благодаря добровольным пожертвованиям.

Международный день врача был введен по инициативе Всемирной организации здравоохранения ООН и Международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ". Его создание - отметить вклад врачей во всех отраслях медицины и на всех уровнях.

Традиции празднования

Празднование Дня врача имеет свои особые традиции, которые варьируются в разных странах, но имеют общие черты:

Награждение медицинских работников. В этот день врачи, медсестры, фельдшеры и другие представители медицинской отрасли часто получают награды, медали, грамоты и другие знаки отличия за их высокопрофессиональную работу и вклад в медицину. Благодарности пациентов. Многие пациенты отмечают День врача, выражая благодарность своим врачам и медицинскому персоналу за лечение и помощь. Научные конференции и семинары. В этот день часто проводятся научные конференции, семинары и лекции, где врачи могут обмениваться опытом и обновлять свои знания. Волонтерская деятельность. Некоторые медицинские учреждения и организации организуют волонтерские мероприятия в День врача, направленные на оказание медицинской помощи менее обеспеченным слоям населения или решение медицинских проблем. Праздничные мероприятия. Во многих местах праздничные концерты, гала-вечера и другие развлекательные мероприятия, посвященные Дню врача.



День медика в Украине 2 октября / Pexels