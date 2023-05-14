Незламні. Книжка про спротив українських жінок у війні з російськими загарбниками

Вікторія Покатис

Неймовірно красива, якісно видана книжка з чудовими фотографіями та зі реальними історіями українок, які на самому початку повномасштабного вторгнення стали на захист не тільки своїх родин, а й усіх тих, кому потрібна була допомога. Збірка з 30 відвертих інтерв’ю про подолання страху й тривоги через дію, ініціативу, здатність приймати швидкі рішення та згуртовувати навколо себе.

Героїні книжки – військові, парамедики, волонтерки, засновниці фондів та притулків, імена деяких з них вам напевно відомі: зооволонтерка Настя Тиха, засновниця фонду "Таблеточки" Ольга Кудіненко, директорка Superhumans Center Ольга Руднєва, телеведуча Наталія Мосейчук. Невдовзі вийде й англомовна версія книги – у подарунок друзям за кордоном, які підтримують Україну.

5 надихаючих книжок у подарунок мамам

При надії. Дев'ять особливих місяців

Тетяна Мельник, Ірена Карпа, Лариса Денисенко, Маріанна Кіяновська, Ірина Шувалова, Любов Якимчук, Ольга Деркачова, Галина Петросаняк, Христина Козловська

Про особистий досвід материнства пишуть дев’ять цікавих та глибоких українських авторок. Вагітність та народження дитини – інтимна жіноча тема, яка перетворює читання цієї книжки на щемливу відверту розмову у колі близьких подруг.

Очікування дитини – це щастя, але це й багато чого іншого: відкриття нового у самій собі, відмова від важливих проєктів, це може бути дуже боляче, це може бути досвід великого стресу і навіть втрати. Жінка носить у собі цілий новий всесвіт, тож досвід цей неповторний для кожної, але дещо універсальний, знайомий кожній мамі. Оздоблена збірка оригінальними колажами з використанням фотографій з особистих архівів авторок.

5 надихаючих книжок у подарунок мамам

Love 2.0. Любов і війна

Великі емоції часто не уміщуються у звичайні слова - так з’являються найпотужніші вірші. У збірці "Книга Love 2.0. Любов і війна" – твори класичних та сучасних українських авторів і авторок. Кожен розповідає про любов, у тому числі про почуття матерів та до матерів у контексті війни.

Ці вірші вміщують у собі цілий спектр емоцій і почуттів: кохання і ненависть, пристрасть і лють, ніжність дотиків і смуток від розлуки, віру в любов і біль від утрати. Частина авторів збірки служить у ЗСУ, деякі з них перебувають на фронті – і продовжують писати, фіксуючи те, якою є любов у воєнний час.

5 надихаючих книжок у подарунок мамам

Ніч на Венері. 113 письменниць, які сяють у темряві

Ганна Улюра

Книжка для читачок, які цінують жіночий доробок у літературі та стильно оформлені видання. У 2020-му році ця книжка знаної літературознавиці Ганни Улюри опинилась серед лауреатів премії "Книжка року ВВС".

У ній все, що ми, як культурні люди, маємо знати про жіночу половину літературного світу. Кожна зі 113 письменниць, про яких йдеться у книжці, зробила в літературі щось першою або зробила щось краще за інших. У кожної з них непересічна біографія, у якій кожній довелося відмовитись від чогось значущого на користь літератури. Це також книжка про взаємний зв’язок авторок, їхніх героїнь та читачок.

5 надихаючих книжок у подарунок мамам

Жінки, що біжать з вовками. Архетип Дикої жінки у міфах та легендах

Клариса Пінкола Естес

Вже чверть століття ця поетична, філософська книжка про пригоду жіночого перетворення є бестселером у всьому світі. На українській обкладинці – сакральний танець жінок в одязі, створеному карпатськими майстринями за прадавньою технікою. Жінки єднаються із Всесвітом і повертаються до себе справжніх, щирих, диких. Дика жінка живе, кохає, діє без обмежень, які на неї накладає суспільство.

Це архетип, який авторка аналізує та пояснює на прикладах зі своєї психоаналітичної практики. Такі вільні жінки мають багато спільного з вовками: гострі відчуття, відданість та витривалість. Кожна жінка, якщо забажає, може за допомогою цієї книжки знайти шлях до внутрішнього джерела сили.

5 надихаючих книжок у подарунок мамам