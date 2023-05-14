Несокрушимый. Книга о сопротивлении украинских женщин в войне с российскими захватчиками

Виктория Покатис

Невероятно красивая, качественно изданная книга с прекрасными фотографиями и реальными историями украинок, которые в самом начале полномасштабного вторжения стали на защиту не только своих семей, но и всех, кому нужна была помощь. Сборник из 30 откровенных интервью о преодолении страха и тревоги через действие, инициативу, способность принимать быстрые решения и сплачивать вокруг себя.

Героини книги – военные, парамедики, волонтеры, основательницы фондов и приютов, имена некоторых из них вам наверняка известны: зооволонтер Настя Тихая, основатель фонда "Таблеточки" Ольга Кудиненко, директор Superhumans Center Ольга Руднева, телеведущая Наталья Мосейчук. Вскоре выйдет и англоязычная версия книги – в подарок друзьям за границей, поддерживающим Украину.

5 вдохновляющих книг в подарок мамам

При надежде. Девять особых месяцев

Татьяна Мельник, Ирэна Карпа, Лариса Денисенко, Марианна Кияновская, Ирина Шувалова, Любовь Якимчук, Ольга Деркачева, Галина Петросаняк, Кристина Козловская

О личном опыте материнства пишут девять интересных и глубоких украинских авторов. Беременность и рождение ребенка – интимная женская тема, которая превращает чтение этой книги в щемящий откровенный разговор в кругу близких подруг.

Ожидание ребенка – это счастье, но это многое другое: открытие нового в самой себе, отказ от важных проектов, это может быть очень больно, это может быть опыт большого стресса и даже потери. Женщина носит в себе целую новую вселенную, поэтому опыт этот неповторим для каждой, но несколько универсален, знаком каждой маме. Украшенный сборник оригинальными коллажами с использованием фотографий из личных архивов авторов.

5 вдохновляющих книг в подарок мамам

Love 2.0. Любовь и война

Большие эмоции часто не умещаются в обычные слова – так появляются самые мощные стихи. В сборнике "Книга Love 2.0. Любовь и война" – произведения классических и современных украинских авторов и авторов. Каждый рассказывает о любви, в том числе о чувствах матерей и матери в контексте войны.

Эти стихи содержат в себе целый спектр эмоций и чувств: любовь и ненависть, страсть и ярость, нежность прикосновений и уныний от разлуки, веру в любовь и боль от утраты. Часть авторов сборника служит в ВСУ, некоторые из них находятся на фронте – и продолжают писать, фиксируя то, какова любовь в военное время.

5 вдохновляющих книг в подарок мамам

Ночь в Венере. 113 писательниц, сияющих во тьме

Анна Улюра

Книга для читательниц, которые ценят женское наследие в литературе и стильно оформленные издания. В 2020 году эта книга известной литературоведы Анны Улюры оказалась среди лауреатов премии "Книга года ВВС".

В ней все, что мы, как культурные люди, должны знать о женской половине литературного мира. Каждая из 113 писательниц, о которых идет речь в книге, сделала в литературе что-то первой или сделала что-то лучше других. У каждой из них незаурядная биография, в которой каждой пришлось отказаться от чего-либо значимого в пользу литературы. Это также книга о взаимной связи авторов, их героинь и читательниц.

5 вдохновляющих книг в подарок мамам

Бегущая женщина с волками. Архетип Дикой женщины в мифах и легендах

Кларисса Пинкола Эстес

Уже четверть века эта поэтическая философская книга о приключении женского преобразования является бестселлером во всем мире. На украинской обложке – сакральный танец женщин в одежде, созданной карпатскими мастерами по древней технике. Женщины объединяются со Вселенной и возвращаются к себе настоящих, искренних, диких. Дикая женщина живет, любит, действует без ограничений, которые на нее накладывает общество.

Это архетип, который автор анализирует и объясняет на примерах своей психоаналитической практики. У таких свободных женщин много общего с волками: острые ощущения, преданность и выносливость. Каждая женщина, если пожелает, может с помощью этой книги найти путь к внутреннему источнику силы.

5 вдохновляющих книг в подарок мамам