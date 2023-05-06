Місту Лева –767 років: найкрасивіші картинки-привітання з Днем Львова
День Львова цьогоріч припав на 6-7 травня. Місто святкуватиме 767 день народження. У цей день відбуваються різноманітні заходи та святкування. Ми зібрали найкращі картинки до Дня Львова.
Цього року день Львова припав на 6-7 травня. Місто святкуватиме 767 День народження. У цей день відбуваються концерти на вулицях та в парках міста, виставки, екскурсії, ярмарки. Також покладають квіти до пам'ятників видатних людей, які прославили місто. 24 Канал зібрав найкрасивіші картинки-привітання до Дня Львова.
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Картинки-привітання до Дня Львова
З Днем Львова / Фото Klike.net
З Днем Львова / Фото Klike.net
З Днем Львова / Фото Klike.net
З Днем Львова / Фото Klike.net
З Днем Львова / Фото Klike.net
З Днем Львова / Фото Klike.net