В этом году день Львова пришелся на 6-7 мая. Город будет праздновать 767-й День рождения. В этот день проходят концерты на улицах и в парках города, выставки, экскурсии, ярмарки. Также возлагают цветы к памятникам выдающихся людей, прославивших город. 24 Канал собрал самые красивые картинки-поздравления ко Дню Львова.

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Картинки-поздравления ко Дню Львова



С Днем Львова / Фото Klike.net



С Днем Львова / Фото Klike.net



С Днем Львова / Фото Klike.net



С Днем Львова / Фото Klike.net



С Днем Львова / Фото Klike.net



С Днем Львова / Фото Klike.net



С Днем Львова / Фото Klike.net